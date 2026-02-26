Nuovo appuntamento con “Plastic Free” per ripulire il territorio

Un nuovo appuntamento con “Plastic Free”

Torna “Plastic Free”

Vimercate aderisce all’evento di raccolta rifiuti promosso dalla Onlus #Plastic Free e in collaborazione con CEM Ambiente, “confermando – si legge in una nota del Comune – il proprio impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella

promozione di buone pratiche di cittadinanza attiva”.

L’intervento di pulizia nella zona del centro scolastico Omnicomprensivo

L’iniziativa si svolgerà domenica 8 marzo con ritrovo alle 9 nel parcheggio di via Adda, in prossimità del centro scolastico Omnicomprensivo. Da lì partirà l’attività di pulizia ambientale che coinvolgerà volontari, famiglie e cittadini desiderosi di contribuire alla salvaguardia del territorio.

Evento aperto a tutti

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, a contatto con la natura, unendo spirito di comunità e senso civico. Un gesto semplice ma significativo per prendersi cura della propria città e sensibilizzare sull’importanza della riduzione dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente.