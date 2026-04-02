Nuovo blitz della Polizia in stazione a Carnate: nel mirino spacciatori e negozi non a norma

Nuovo blitz della Polizia di Stato in stazione a Carnate, il quarto in poche settimane: identificate 102 persone ed elevate 3 sanzioni per possesso di stupefacenti.

Nuovo blitz della Polizia in stazione

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 aprile 2026, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Carnate, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria, oggetto di recenti segnalazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, coordinata dalla Questura di Monza e della Brianza – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Ferroviaria di Monza.

Nel mirino spacciatori e negozi

I servizi rientrano tra le attività condivise e pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quale strumento di coordinamento delle strategie di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 102 persone e verificati 16 veicoli, oltre al controllo di 5 esercizi commerciali situati nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. All’esito delle attività sono state elevate 3 sanzioni amministrative, con contestuale sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 7,65 grammi.

Stazione presidiata

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane sensibili. Come detto, nelle ultime settimane, i controlli da parte delle Forze dell’ordine sono ormai all’ordine del giorno.