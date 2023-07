Nuovo centro polifunzionale: c'è l'ok al progetto esecutivo

La Giunta di Giussano ha approvato il progetto esecutivo del centro polifunzionale in via D'Azeglio, un'opera molto attesa e importante per la città.

Opera da 3 milioni di euro

Via libera alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale da 3 milioni di euro in via D’Azeglio. L'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo e ora si passerà alla pubblicazione della gara d’appalto per le opere di realizzazione. Scopo degli amministratori è quello di creare uno spazio in grado di ospitare contemporaneamente più iniziative, fruibile in ogni periodo dell’anno e con la previsione di un ampio spazio esterno dedicato.

Il sindaco: "Passo decisivo per la città"

Il nuovo spazio polifunzionale che servirà per manifestazioni socio culturali sorgerà nell’area, di proprietà comunale, adiacente alla piazza del mercato : 4100 mq saranno destinati alla struttura (fabbricato e aree esterne di pertinenza), concentrando l’intervento nella porzione nord - verso il mercato - con il preciso obiettivo di ricucire l’ambito urbano e mettere in stretta relazione il centro con lo spazio pubblico circostante.

«Si tratta di un passo decisivo per dotare la città di nuovi servizi e per realizzare una struttura in grado di diventare punto di riferimento per la vita culturale, artistica ed associativa della città – ha spiegato il sindaco Marco Citterio – Il progetto risponde alla vivacità del nostro territorio ma anche all’obiettivo, condiviso dalla Giunta, di avere una struttura da mettere a disposizione di associazioni e realtà locali desiderose di creare iniziative in uno spazio che sarà luogo di incontro, di dialogo, di divertimento, di svago e di riflessione».

Struttura da 460 posti a sedere

La struttura sarà caratterizzata da un edificio con salone che potrà ospitare fino a 460 posti a sedere, dotato di palcoscenico, foyer, guardaroba spogliatoi, locale regia, servizi igienici, deposito e altri locali per attività culturali e attività associative. L’ambiente potrà essere suddiviso in più porzioni tramite l’utilizzo di divisori e attraverso una parete insonorizzata che garantirà il contemporaneo svolgimento di due eventi. L’ingresso sarà orientato verso via D’Azeglio, dove è previsto anche un’area ristoro oltre ad un locale bar. Sarà inoltre costruito un ampio spiazzo (inteso come agorà e luogo di relazione e di ritrovo) sul lato nord per le attività all’aperto e finalizzato all’utilizzo nei mesi primaverili, estivi e pre-autunnali.

Progetto innovativo a basso impatto energetico

La struttura sarà NZEB, ovvero gli edifici saranno ad elevate prestazioni con un consumo energetico estremamente basso, quasi a zero, e fornirà alla città un nuovo edificio “strategico”, funzionale anche a finalità di protezione civile.