Il Comune di Cesano Maderno ha un nuovo dirigente dell’Area tecnica. È l’ingegner Bruno Cirant, nominato a capo della struttura, con incarico a tempo pieno e indeterminato, a seguito di selezione pubblica.

Nuovo dirigente per l'area tecnica del Comune

Prende il posto dell’ingegner Fabio Fabbri, a cui questa mattina, nel corso della conferenza stampa in Municipio di presentazione del nuovo professionista, sono andati i ringraziamenti dell’Amministrazione "per l’impegno profuso e il lavoro svolto". Nato a Bergamo e laureato in Ingegneria civile al Politecnico di Milano, l’ingegner Cirant ha una lunga e consolidata esperienza come dirigente dell’Area tecnica avendo ricoperto questo ruolo dal 2019 ad oggi nel Comune di Treviglio e, prima ancora, dal 2017 al 2019, nel Comune di Desio.

Il lungo incarico a Vimercate

Tra i diversi incarichi precedenti, la dirigenza, dal 2006 al 2017, dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio e, prima ancora, dell’Area Pianificazione e Sit nel Comune di Vimercate. Un percorso professionale importante, costellato di risultati significati nel settore urbanistico, dei lavori pubblici, della pianificazione urbanistica, della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, dei sistemi informativi territoriali. All'ingegnere farà capo una serie di Unità organizzative strategiche: Infrastrutture, Ambiente, Edilizia pubblica, Demanio e Patrimonio, Sportello unico e Commercio.