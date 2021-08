Nuovo dirigente scolastico all'Istituto comprensivo di Usmate Velate. Il professor Daniele Fumagalli va in pensione, al suo posto Daniele Gatti.

“Al professor Daniele Fumagalli desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento per il lavoro svolto nel corso di questi anni e per il raggiungimento della sua meritata pensione. Anche grazie alla fattiva collaborazione fra Comune e scuola, siamo stati in grado di offrire un’offerta formativa di elevata qualità alle nostre giovani generazioni”.

Così Luisa Mazzuconi, consigliere delegato all’Istruzione, nel ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale il professor Daniele Fumagalli che ha guidato l’Istituto Comprensivo “Lina Mandelli” negli ultimi anni. A partire da mercoledì 1 settembre gli succederà il professor Daniele Gatti.

"Il Comune è al fianco della scuola"

“Incontreremo il nuovo dirigente lunedì 6 settembre e, insieme a lui, pianificheremo progetti per la didattica e modalità di collaborazione fra le istituzioni in questo complesso periodo storico – aggiunge Luisa Mazzuconi – Il Comune è al fianco della scuola, sia nell’organizzazione di proposte che suscitino l’interesse e la curiosità degli alunni, sia nel supporto economico all’attività scolastica tradotto nel Piano per il Diritto allo Studio”.

Quando riprendono le lezioni?

Come approvato dal Collegio dei Docenti, la ripresa delle attività è ormai alle porte. La Scuola dell’Infanzia riprenderà lunedì 6 settembre, mercoledì 8 sarà la volta della scuola secondaria, le primarie riprenderanno a pieno ritmo lunedì 13 settembre.

Gli auguri del sindaco del consigliere delegato