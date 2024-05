Nuovo discount a Giussano: in via Como si «rigenera» l’ex area Maspero

Grazie ad un piano attuativo commerciale, a Giussano, aprirà un altro discount; è in arrivo infatti, in via Como, un nuovo punto vendita Lidl.

Nuova struttura di vendita grazie alla rigenerazione urbana

Aumentano i supermercati in città. Un nuovo discount è in arrivo a Giussano.

Quella che era la vecchia ditta Maspero sedie, in via Como, abbandonata da tempo, verrà trasformata grazie al piano attuativo commerciale nell’ambito della rigenerazione urbana, in una struttura di vendita di medie dimensioni. Circa 2400 metri quadrati.

Aprirà Lidl

L’area è stata acquistata da un noto marchio, la Lidl . Obiettivo della catena di supermercati di origine tedesca, sparsi ormai ovunque, è quello di creare un nuovo punto vendita anche a Giussano. Ce n’è un altro anche a Verano, aperto pochi anni fa. E solo pochi mesi tra via Pietro Nenni e via Milano, a Giussano - sempre «sfruttando» la rigenerazione urbana - ha aperto anche il Penny market .

L'assessore