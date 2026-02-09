Nuovo donatore di cornee a Giussano, l’addio a Nunzio Politi

Pur non essendo iscritto all'Aido aveva sempre manifestato la volontà di donare organi e tessuti

Cordoglio a Birone, frazione di Giussano, per l’addio a Annunziato Politi, 80 anni. Originario di Francica, viveva a Birone ed era molto conosciuto.

Da sempre aveva espresso la volontà di poter donare

Non era iscritto all’Aido Annunziato Politi, 80 anni, nè ad altre associazioni simili, ma più volte, aveva raccomandato in casa che dopo la morte fosse donato quello che sarebbe stato possibile. E così è stato. I suoi familiari hanno acconsentito all’espianto delle cornee che saranno impiantate su due persone non vedenti, consentendo loro di riavere la vista. Un gesto importante e molto altruista che racconta la sensibilità e la generosità del 80enne.

Origini calabrese, ma bronese ormai da tanti anni

Era originario di Francica, in provincia di Vibo Valentia, viveva da tanti anni a Birone in via del Dosso. Si è spento all’ospedale di Carate, il 1 febbraio, a causa di un blocco renale. Vedovo, la moglie Annunziata Sessa era deceduta a 35 anni per leucemia nel 1987, lascia i figli Vincenzo, Francesco, Annunziata, i nipoti Daniele, Kevin, Iside, Ivan.

Il lavoro e le passioni

Per tutta la vita aveva lavorato come lucidatore alla vicina Tre P (Dosso-Birone).

Molto intraprendente, sapeva fare di tutto. Amava molto l’orto ma in casa faceva tutto da solo, qualunque lavoro o lavoretto e bricolage. Tra le sue passioni notevole era quella di produrre cornici di legno per quadri di ogni genere. Persona socievole aveva molti amici, soprattutto nella comunità francicota, molto numerosa in città, con i quali ha sempre mantenuto legami molto stretti.

Il ricordo

«Era molto generoso e aiutava chiunque spendendosi in prima persona in ogni situazione- hanno ricordato i familiari – più volte ci aveva espresso la volontà di poter donare organi e tessuti, alla sua morte, proprio per aiutare altre persone».

Mercoledì, presso la chiesa di Birone, in tanti si sono riuniti per partecipare ai suoi funerali.

Quella di Politi è la quarta donazione di un giussanese da inizio anno.