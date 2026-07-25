La Brianza si conferma protagonista ai vertici del Lions International, in particolare del Distretto 108 Ib1, che comprende cinque circoscrizioni, 105 club e circa 2.500 soci distribuiti nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco, Varese e Sondrio.

Nuovo governatore per il Distretto Lion 108 Ib1

Un evento piuttosto raro ha caratterizzato il passaggio di consegne alla guida del Distretto: il testimone è infatti passato tra due soci appartenenti alla stessa circoscrizione. Adelio Nobili, 78 anni, di Seveso, è il nuovo governatore per l’anno sociale 2026-2027. Lo scorso 6 luglio, durante la Convention internazionale di Hong Kong, ha ricevuto dal governatore uscente, Lorenzo Terlera di Lissone, le consegne attraverso il tradizionale “strappo del nastro”.

“Fare del bene ti fa stare bene”

Per il suo mandato Nobili ha scelto il motto “Fare del bene ti fa stare bene“, sintetizzando così la propria visione del servizio lionistico:

“Nel Terzo settore, per agire e raggiungere gli obiettivi, sono richieste autorevolezza e capacità di mediazione, non autorità o cinico decisionismo. Un socio vale più di un service”.

Nel suo discorso di insediamento ha inoltre sottolineato il valore della responsabilità e della partecipazione:

“L’assunzione del nuovo incarico comporta una grande responsabilità, ma sono certo di trovare la massima collaborazione sia da parte di coloro che chiamerò a far parte del direttivo, sia da parte di ogni singolo socio, per il quale il distintivo non è un semplice ornamento da esibire, ma una testimonianza di appartenenza. In una società che scivola pericolosamente verso l’egoismo e l’indifferenza, è necessario essere testimoni attivi e coerenti del nostro codice etico“.

Nobili ha poi evidenziato l’importanza dell’impegno verso le nuove generazioni:

“Come Lions siamo molto impegnati nell’andare incontro ai bisogni di chi è in difficoltà e nel realizzare service importanti, ma oggi più che mai dobbiamo favorire e consolidare nei giovani quei valori e quelle qualità morali indispensabili per garantire serenità e solidarietà alle prossime generazioni. Dobbiamo essere di esempio ed esercitare il nostro ruolo di opinion leader”.

Esperto di telecomunicazioni

Sposato con Adele Galimberti, sul piano professionale Adelio Nobili ha fatto parte di comitati nazionali e internazionali nel settore delle telecomunicazioni ed è autore di numerosi articoli e relazioni tecniche sull’argomento. Da libero professionista ha svolto attività di consulenza per Enel, Wind, Snam, Italgas, Albacom e altre aziende. Entrato nel Lions nel 2012 come socio fondatore del Lions Club Cesano Maderno Borromeo di Cesano Maderno, è stato presidente del club per due mandati nel biennio 2016-2018, presidente della V circoscrizione, coordinatore del Lions Day e, nel 2023-2024, coordinatore distrettuale Gmt (Global Membership Team) e responsabile Gma (Global Membership Approach).

Tre Melvin Jones Fellowship

Nel corso della sua attività lionistica ha ricevuto tre Melvin Jones Fellowship, il più prestigioso riconoscimento del Lions International: nel 2017 dal proprio club e dal governatore Franco Guidetti e nel 2019 dal governatore Carlo Sironi. Tra gli obiettivi prioritari del nuovo governatore figurano l’incremento della base associativa, la formazione dei soci e il potenziamento della comunicazione, per far conoscere sempre più alla comunità i risultati delle attività svolte nelle otto cause globali del Lions International: ambiente, assistenza nelle calamità, diabete, cancro infantile, lotta alla fame, giovani, vista e opere umanitarie.