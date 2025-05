Un logo e un sito internet per Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

Nuovo logo e nuovo sito per Palazzo Arese Borromeo

Sono stati presentati ufficialmente mercoledì sera, in Sala Aurora, dal sindaco Gianpiero Bocca e dagli assessori Martina Morazzi (Cultura) e Francesco Romeo (Innovazione e Servizi al cittadino). Ad affiancare gli amministratori c'era Andrea Puppa, il professionista che con Francesca Ceccoli ha supportato gli uffici nella ideazione e nella progettazione.

"Una maggiore identità virtuale e visuale"

"Dotiamo Palazzo Arese Borromeo di una maggiore identità virtuale e visuale, consapevoli della necessità di arricchire l’attrattività del nostro gioiello storico con strumenti utili alla sua promozione", ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca ai volontari che operano con costanza nell'antica dimora, annunciando la fine del percorso iniziato due anni fa.

Il logo, una loggia disegnata dall’unione grafica delle lettere P e B, avvicinate e ruotate in senso antiorario, garantirà a Palazzo Arese Borromeo "una forte identità" ma consentirà anche "una flessibilità d’utilizzo, ad esempio attraverso diverse configurazioni cromatiche". Il sito internet, www.palazzoareseborromeo.it, è uno dei primi portali italiani museali realizzato secondo le direttive AgID che garantiscono chiarezza, accessibilità, fruibilità e facilità di accesso alle informazioni. E' navigabile anche in inglese.

La biglietteria online per l'acquisto dei ticket

"La sezione Mostre ed eventi racconta non solo le esposizioni in corso ma contiene anche le anticipazioni di quelle future e l’archivio delle iniziative e delle mostre già svolte - ha evidenziato l’assessora alla Cultura, Martina Morazzi - Abbiamo anche voluto un calendario culturale dove i cittadini potranno trovare gli eventi in programma e avere un quadro immediato delle mostre, dei concerti e delle iniziative con la possibilità di prenotarsi". Nel portale c’è infatti anche una biglietteria online per l’acquisto dei ticket per le visite (guidate o in autonomia), le mostre e gli eventi.

Il tour virtuale di Palazzo Arese Borromeo

E’ anche possibile effettuare un tour virtuale dell’antica dimora. Grazie agli approfondimenti tematici curati dall’Isal (Istituto per la storia dell’arte lombarda) sarà possibile conoscere al meglio gli spazi e le sale.

Il sito è stato possibile grazie ai fondi del Pnrr. "Gli uffici, che ringrazio, hanno assicurato al nostro Comune risorse per oltre 500mila euro per la digitalizzazione e, quindi, per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio: il nuovo sito internet di Palazzo Arese Borromeo si inserisce nel processo iniziato con il rinnovo del sito internet del Comune", ha sottolineato il vicesindaco Francesco Romeo.