Nuovo mezzo alla Croce bianca, per il trasporto di anziani e disabili

È stato consegnato e inaugurato ieri mattina, giovedì 16 febbraio, il nuovo furgone che sarà utilizzato, dai volontari della Croce bianca, per il trasporto di anziani e disabili, per visite mediche e spostamenti presso strutture socio-sanitarie.

Un progetto di sostenibilità condiviso

Il parco auto dei volontari della Croce bianca si amplia, grazie al nuovo Fiat Ducato allestito con pedana idraulica per il carico delle carrozzine, che consentirà di trasportare persone con disabilità verso le varie strutture del territorio. Giovedì mattina è stato consegnato e inaugurato alla presenza dei direttivi di P.M.G. Italia, (società che sviluppa e propone progetti di sostenibilità per gli enti pubblici, gli enti locali, le aziende e le istituzioni), degli imprenditori che hanno fatto da sponsor, del direttore della Rsa, Alessandro Giudici, del presidente di Croce bianca Giuseppe Caprotti e del comandante della sezione, Stefano Tagliabue. Presente all’evento anche il vicesindaco Adriano Corigliano che per conto del Comune ha sostenuto questo progetto.

Riconoscimenti agli imprenditori sponsor

La collaborazione e la sinergia tra P.M.G, Comune, Rsa e Croce bianca, ma soprattutto l’impegno degli sponsor che si occuperanno di pagare i costi del servizio, sarà utile a tutta la cittadinanza, soprattutto a coloro che sono in stato di fragilità. Un gesto concreto da parte di una ventina di attività e imprenditori a cui è stato donato, in segno di ringraziamento e riconoscenza, un attestato.

Defibrillatore per i campi dell'oratorio

Sempre nell’ambito del progetto portato avanti da P.M.G. insieme agli sponsor e Comune si è concretizzata anche un’ altra importante iniziativa, che ha permesso la sistemazione di un D.A.E, all’oratorio San Giovanni Bosco.

Giocatori in campo e tifosi d’ora in poi saranno «cardioprotetti», grazie al defibrillatore, un importante strumento salva vita.