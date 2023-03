Nuovo Omnicomprensivo: il centrosinistra dice sì ma chiede subito le manutenzioni

Bene progettare l’Omnicomprensivo del futuro, ma prima bisogna pensare, subito, al presente e alle manutenzioni in particolare.

Il progetto di riqualificazione

Questa la posizione del centrosinistra in Consiglio provinciale in merito al progetto di riqualificazione e ampliamento del centro scolastico superiore Omnicomprensivo di Vimercate. Progetto presentato martedì 21 marzo in occasione di un incontro pubblico alla presenza del presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, che dell'Omni è la propritaria.

"Progetto ambizioso da 80 milioni di euro"

"Quello sull’Omnicomprensivo è senza dubbio un progetto ambizioso e avveniristico, che configura un’idea di scuola e di utilizzo degli spazi diversa, proiettata nel futuro - ha commentato Vincenzo Di Paolo, capogruppo provinciale di BrianzaReteComune, forza di opposizione di centrosinistra - Il costo per la realizzazione dell’intervento è impegnativo, si parla di circa 80 milioni di euro, e al momento non ci sono certezze e non si conoscono i tempi".

"Azione prioritaria, ma prima ancora servono le manutenzioni"