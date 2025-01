La parrocchia Beata Vergine Addolorata del Lazzaretto, alla vigilia del sessantesimo di fondazione (1966), sarà impreziosita da un nuovo organo. Ancora una volta ci ha pensato... la Provvidenza, che in questo caso si identifica nella concittadina Donata Nobili.

Nuovo organo in ricordo del dottor Scamazzo

In memoria del marito, il dottor Francesco Scamazzo deceduto nel 2023, ha deciso con un gesto munifico di donare alla chiesa questo prezioso strumento.

«Dopo aver sostenuto le prime due edizioni della rassegna musicale “Soli Deo Gloria” e il Requiem di Mozart, in occasione della festa di san Francesco il 4 ottobre scorso nel primo anniversario della sua scomparsa, ho pensato a qualcosa di più concreto - ha spiegato la moglie del professionista scomparso, Donata Nobili - Francesco da amatore suonava e prediligeva l’organo e spesso si esibiva sullo strumento dei monaci benedettini olivetani in abbazia San Benedetto e in quello della parrocchia di San Carlo. Il dono al Lazzaretto perché la chiesa ne era sprovvista, ma anche perché l’ha sempre frequentata da giovane, oltre ad aver ricevuto i principali sacramenti. Così mi sono rivolta al vicario parrocchiale, don Michele Somaschini, che insieme all’organista Lorenzo Zandonella si è adoperato per cercare uno strumento significativo. Una ricerca che è durata un anno e si è conclusa in maniera positiva di recente».

Il premio del concorso pianistico

Inoltre in memoria di Francesco Scamazzo sarà offerto il primo premio della 34esima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, una manifestazione che aveva sempre seguito con molto interesse. La sua casa è sempre stata aperta ad accogliere i giovani pianisti, ad iniziare dalla prima edizione del 1959 quando aveva ospitato Maurizio Pollini, risultato poi vincitore, con cui era sempre rimasto legato da un’intensa amicizia.

«Il prossimo anno, sempre a nome di mio marito, mi occuperò dell’organo della parrocchia di San Carlo, che necessita di cure e più avanti anche della Basilica», ha concluso Donata Nobili.

Arriva da una chiesa luterana. Forse a Pasqua le prime note

«Sono molto contento di questo generosissimo pensiero e posso solo ringraziare Donata Nobili anche a nome della nostra piccola comunità parrocchiale», commenta don Michele Somaschini, entusiasta della donazione «che viene ad arricchire la chiesa del Lazzaretto, priva di uno strumento musicale così importante e indispensabile. Verrà collocato in una navata della chiesa parrocchiale».

L’organo proviene da una chiesa luterana di Lunenburg in Germana, in quanto dismessa: appartiene alla ditta Paul Gerhardt ed è a trasmissione completamente meccanica, cioè la tastiera comanda direttamente l’apertura delle valvole del lager tramite un sistema di leve. Lo strumento verrà smontato e rimontato in chiesa al Lazzaretto a cura della ditta Corno di Arcore, la stessa che ultimamente ha restaurato il grande organo in basilica san Giuseppe.

«Se tutto andrà per il meglio e non si verificheranno intoppi, l’organo potrebbe liberare le prime note nella solennità di Pasqua», conclude il vicario parrocchiale del Lazzaretto.