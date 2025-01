Nuovo parcheggio di Oreno, c'è la data di apertura

L'attesa è quasi terminata: i lavori sono conclusi ma per l'apertura ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno.

E' stata fissata per lunedì 10 febbraio l'inaugurazione del nuovo parcheggio realizzato dal Comune di Vimercate lungo il tratto di Oreno di via Rota, angolo via Santa Caterina, davanti all'oratorio della frazione.

Tutto pronto, ma il taglio del nastro deve attendere

Il taglio del nastro si terrà dalle 11, alla presenza del sindaco Francesco Cereda e dell'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio.

I lavori sono in sostanza già terminati, ma è bisogna attendere, come da contratto con la ditta esecutrice, i giorni necessari per la "maturazione" della gettata d'asfalto della carreggiata.

Non solo il parcheggio

L'area infatti non ospita solo decine di posteggi , ma anche una strada che la attraversa, che si collegherà a Nord con via Santa Rita, creando una sorta di anello a senso unico con via Santa Caterina risolvendo così anche altre criticità legate al traffico e al ridotto calibro delle strade interessate.

Un'opera tanto attesa

Un'opera quanto mai attesa dagli orenesi (prima l'area era sterrata e di fatto impraticabile in caso di pioggia) e in particolare da coloro che frequentano l'oratorio, TeatrOreno e i tanti locali del borgo. A pochi passi anche il cimitero.