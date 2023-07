Nuovo Pgt, trentasei mesi per "sognare la città del 2030"

A Cesano Maderno l’Amministrazione comunale ha dato il via al processo di revisione del Piano di governo del territorio, lo strumento urbanistico che serve a definire la cornice ideale della crescita futura della città che quest’anno ha superato i 40mila abitanti.

Trentasei mesi per "sognare la città del 2030"

Il presidente della commissione Territorio, Gianluca D’Amato, nell’aprire l’incontro pubblico nell’area cinema del Parco Arese Borromeo, ha invitato a chiudere gli occhi: "Il Pgt è l’occasione per sognare la città che ci aspettiamo per il futuro. Un’attività che è più concreta di quanto si possa immaginare". Il sindaco Gianpiero Bocca, sul palco con l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bevacqua, il dirigente dell’Area tecnica comunale Bruno Cirant e il funzionario dell’Urbanistica Enrico Galeazzi, ha scelto l’immagine della città ideale rinascimentale per dire: "Mi piace pensare che con il Pgt anche la nostra città stia attraversando il suo piccolo Rinascimento: siamo chiamati a progettare Cesano per renderla più bella e vivibile".

Al via il processo di revisione del Pgt

"Al centro della progettazione urbana ci saranno la persona e l’ambiente, due pilastri del nostro programma di mandato" ha evidenziato il sindaco. Sarà fondamentale la partecipazione attiva dei cittadini e delle varie realtà del territorio, che avranno tempo fino al 3 ottobre per presentare in Municipio idee, proposte e suggerimenti. Il Piano di governo del territorio è stato approvato definitivamente dal Consiglio comunale nel 2014 ed "è frutto di un iter iniziato nel lontano 2006 con il percorso partecipato" ha ricordato Bevacqua evidenziando la necessità di tenere conto del cambiamento dei modelli, delle sensibilità e dei bisogni rispetto a quelli che hanno guidato l'elaborazione dello strumento in vigore. I temi legati alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, da un lato, e la risposta a problemi come l’emergenza abitativa attraverso soluzioni innovative per l’housing sociale, dall’altro, saranno una bussola nell’elaborazione del nuovo Piano.

Le quattro fasi dell'iter

L’iter del Pgt è articolato in quattro fasi, ognuna con una tempistica precisa: avvio e preparazione (5 mesi), orientamento (8 mesi), elaborazione e redazione (16 mesi), adozione e approvazione (7 mesi). Un totale di tre anni. L’iter è iniziato con la deliberazione della Giunta di avvio del procedimento del nuovo Pgt (la delibera è del 6 luglio). Nel primo incontro pubblico con i cittadini e le realtà del territorio, che si è tenuto nella serata di martedì 11 luglio, l’Amministrazione ha presentato gli obiettivi e il percorso per la definizione del nuovo Pgt verso il 2030. Ora si apre la fase di ascolto della cittadinanza durante la quale chiunque abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte. Durerà fino al 3 ottobre. Sul sito internet del Comune è stata aperta un'apposita sezione con le informazioni utili e la documentazione completa.