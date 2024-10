Il nuovo ponte sul fiume Adda continua a preoccupare il territorio del Vimercatese. Si è tenuto la scorsa settimana a Ronco Briantino un primo vertice tra i Comuni interessati, direttamente e indirettamente, dalla infrastruttura di futura realizzazione tra Calusco e Paderno in sostituzione del ponte San Michele, la cui definitiva chiusura è prevista entro il 2030.

Nuovo ponte sull'Adda, il Vimercatese si mobilita

Una decina, in totale, i sindaci che si sono ritrovati faccia a faccia per fare il punto di una situazione tutt’altro che rosea per il territorio della Brianza Est, specialmente per quanto riguarda la mole di traffico prevista dall’opera. A differenza di quello attuale, infatti, il nuovo ponte non solo sarà più ampio e supporterà anche il traffico pesante:

"Le analisi parlano di un volume di traffico tre volte superiore rispetto a quello attuale - ha spiegato il sindaco Francesco Colombo - Ovviamente la situazione ci riguarda e ci preoccupa allo stesso tempo. Abbiamo quindi convocato una riunione con diversi sindaci del territorio limitrofo al fine di valutare la situazione e trovare una soluzione quanto prima".

"Formiamo un fronte comune"

Su questo particolare fronte i Comuni del versante lecchese si stanno già mobilitando presentando una serie di mozioni nei rispettivi Consigli comunali. Per quanto riguarda l’area brianzola, invece, a oggi manca ancora un vero e proprio coordinamento sul tema, anche se la volontà è quella di istituirlo quanto prima.