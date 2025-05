Nuovo presidente al centro anziani Cà vera

L’associazione anziani Cà vera di Giussano ha rinnovato il consiglio direttivo ed eletto il nuovo presidente: Roberto Mietto.

Una nuova guida per il centro molto frequentato dagli anziani

Il centro anziani di via Addolorata a Giussano ha un nuovo presidente. L' associazione Cà vera, ha scelto Roberto Mietto, 64 anni di Paina per guidare il centro anziani, dove ogni settimana vengono accolti circa 200 pensionati.

Il Ca Vera rappresenta un punto d incontro e aggregazione che si è affermato nel corso degli anni diventando un pilastro fondamentale per il tessuto sociale di Giussano.

Il neo presidente

Il neopresidente ha raccolto il testimone da Rosanna Valeri che ha guidato l’associazione con impegno e dedizione per quasi due anni per poi passare di testimone e garantire continuità alle attività del centro.

«Mi sono offerto volontario – ha spiegato Mietto – ho preso l’impegno di portare avanti una macchina ben oliata che già oggi funziona molto bene, ma alla quale vorrei portare qualche proposta per incrementare ulteriormente le iniziative».

Il nuovo direttivo

Mietto potrà avvalersi del prezioso contributo di un rinnovato Consiglio direttivo composto dalla vicepresidente Giuseppina Cattaneo, dal segretario Donatella Cordano, dal tesoriere Anna Bertolini e dai consiglieri Chiara Sciliberto, Giuditta Bello, Salvatore Arancio, Paola Boffi, Luigia Pulici e Sandra Boffi.

Il Centro Ca’ Vera (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18) ha come missione principale quella di aggregare gli anziani, offrendo un ampio e diversificato programma di attività e iniziative per il tempo libero, stimolare la mente e favorire la socializzazione attraverso proposte ricreative e culturali di vario genere.

Gli obiettivi

Obiettivo del neo presidente è quello di consolidare ulteriormente il ruolo di Ca’ Vera come polo di riferimento sempre più attrattivo per gli anziani della città.

«La frequentazione settimanale è elevata grazie alla vivacità delle volontarie che si prodigano nella gestione del Centro – ha aggiunto il presidente – Oltre a questo, vengono proposte numerose gite domenicali, due vacanze estive nel mese di giugno e di settembre, ogni mese abbiamo giornate e serate dedicate al burraco e alla danza. È un centro che funziona, il nostro obiettivo è di aprirci al territorio e di raggiungere sempre più persone, assicurando una proposta trasversale che abbracci le differenti esigenze della terza età».

Poche settimane dopo l’elezione a presidente, Mietto ha anche incontrato il sindaco Marco Citterio e la Giunta instaurando un proficuo dialogo con l’Amministrazione allo scopo di rendere sempre più la sede di via Addolorata un vero e proprio centro nevralgico per la terza età.