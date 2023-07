Nuovo pronto soccorso a Desio, il 28 luglio la valutazione in Ministero

L'ospedale Pio XI di Desio al lavoro per un nuovo Pronto soccorso: il 28 luglio ci sarà la valutazione presso il Ministero della Salute, nel frattempo un nuovo triage entro febbraio 2024.

Il progetto preparatorio del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Desio sarà valutato dal Ministero della Salute il prossimo 28 luglio. La conferma è arrivata direttamente da Marco Trivelli, direttore generale di Asst Brianza:

Il 28 luglio è dunque il giorno chiave: da quel momento inizierà finalmente il conto alla rovescia verso l’approvazione definitiva del progetto di ampliamento e di ridefinizione del Pronto soccorso del Pio XI.

Nel frattempo a settembre è in programma anche l'attivazione della piccola area di osservazione breve.

"Una soluzione di ampliamento di 200 metri quadri del pronto soccorso esistente - sottolinea Trivelli - una soluzione che non consente al Pronto soccorso di essere come vorremmo, ma è sicuramente un passo nella direzione della ristrutturazione che stiamo perseguendo. Stiamo facendo le pratiche di osservazione con Ats e i Vigili del Fuoco e contiamo per fine agosto che tutto sia ok".