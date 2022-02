Nuovo scuolabus per i bambini delle scuole dell'infanzia

Seregno

Ieri, in occasione del primo viaggio, organizzato un momento simbolico di festa e affidamento del bus alle bambine e ai bambini della scuola materna Nobili.

Ieri, lunedì 14 febbraio, primo giorno di esercizio per il nuovo scuolabus che si occuperà del trasporto dei piccoli delle scuole dell'infanzia di Seregno.

In occasione di questa prima messa in strada è stato organizzato un momento simbolico di festa e affidamento del bus alle bambine e ai bambini della scuola materna Nobili a cui hanno partecipato anche il sindaco Alberto Rossi, il vicesindaco Roberto Marini e l’assessora Federica Perelli, la Dirigente Scolastica Fiorella Mancuso, per Stie l’amministratore delegato Pierluigi Zoncada e il direttore generale Annarita Polacchini.

Il nuovo mezzo – un Iveco mod. A50/S30/VI, classe Euro 6 – sostituisce il vecchio scuolabus, immatricolato il 2 ottobre del 1996 (classe Euro 0) ed arrivato al suo venticinquesimo anno di servizio. L’acquisto è stato perfezionato grazie a contributi ottenuti tramite la partecipazione dell’ente a un bando regionale, per un investimento complessivo che supera gli 80mila euro. Il mezzo è stato affidato in comodato d’uso alla Società Stie che è affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano nel territorio di Seregno.

“Abbiamo messo a riposo un veicolo dell’altro millennio e sostituito con uno molto più moderno e rispettoso dell’ambiente - ha sottolineato Roberto Marini, assessore alla Smart City. Un risultato (simbolico e non banale) di cui siamo contenti, anche se non ci accontentiamo: con Stie abbiamo già iniziato a parlare di mobilità nelle sue più ampie forme a vantaggio della sostenibilità ambientale, ben consapevoli che la tecnologia attuale deve complessivamente ancora evolvere in maniera importante. Ma il nostro sguardo è già verso un orizzonte più ampio”.