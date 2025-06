Nuovo servizio di trasporto a chiamata: nasce Miobus

A partire dall'1 luglio 2025, il servizio di trasporto pubblico a chiamata nella città di Vimercate si rinnova: nasce Miobus, con una nuova modalità di prenotazione più comoda e veloce tramite app. L’obiettivo è rendere il servizio ancora più accessibile ai cittadini, favorendo una mobilità urbana più efficiente e sostenibile.

Come funziona Miobus

Il servizio Miobus consente agli utenti di prenotare un viaggio nello stesso giorno, fino a 30 minuti prima della partenza, scegliendo la fermata di partenza e quella di destinazione e l'orario preferito di partenza o arrivo, direttamente dall'app. Il tragitto viene ottimizzato in tempo reale in base alle richieste ricevute. È possibile salire e scendere solo in corrispondenza delle fermate autorizzate.

Prenotazioni via app

Per utilizzare il servizio è necessario scaricare l'applicazione dedicata Miobus, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Una volta prenotato, il sistema invia la conferma e comunica all’utente l’orario e il luogo esatto di partenza.

Obiettivo: mobilità flessibile per tutti

Con Miobus, il Comune di Vimercate e Addabus, azienda che eroga il servizio, investono in un trasporto pubblico flessibile, adatto anche a chi ha esigenze di spostamento fuori dagli orari tradizionali. Il servizio a chiamata rappresenta una valida alternativa all’auto privata, con vantaggi in termini di riduzione del traffico e dell’impatto ambientale.

Per scaricare l'app: https://l.ead.me/Miobus_vimercate