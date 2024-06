Nuovo sottopasso, per un anno cambia la viabilità in via Sanzio

Nell’ambito dei lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, per consentire la realizzazione del nuovo sottopasso veicolare di stazione, da giovedì 27 giugno, per la durata di circa un anno, in via Sanzio - nel tratto compreso dall’intersezione con via Fantoni fino al civico 10 - saranno istituiti un restringimento della carreggiata, il limite di velocità a 20 Km/h e il divieto di accesso per i mezzi pesanti. Ne dà notizia Ferrovienord.

Nuovo sottopasso, cambia la viabilità in via Sanzio

Inoltre, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli per consentire l'eliminazione dei parcheggi presenti. Via Sanzio sarà per tutto il periodo dei lavori accessibile ai pedoni secondo gli appositi percorsi. Da giovedì 27 giugno l’accesso alla stazione ferroviaria da via Sanzio sarà possibile grazie a un nuovo ingresso realizzato direttamente sulla banchina del binario 4 della stazione, a Sud rispetto al precedente accesso al sottopasso di stazione, che resterà invece interdetto per tutta la durata dei lavori in via Sanzio.

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni.