Nuovo sportello pensioni INAC CIA: consulenza per dipendenti pubblici e cittadini

Potenziamento del servizio di Patronato con l’attivazione di una consulenza pensionistica dedicata ai dipendenti pubblici e aperta a tutti i cittadini

Da lunedì 8 giugno, presso gli uffici di CIA di Vimercate in via Giuseppe Mazzini 72, prende avvio un importante potenziamento del servizio di Patronato con l’attivazione di una consulenza pensionistica dedicata ai dipendenti pubblici e aperta a tutti i cittadini.

Le finalità

L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza del Patronato INAC CIA sul territorio, offrendo un punto di riferimento ancora più qualificato per chi deve ffrontare pratiche pensionistiche, verifiche contributive, ricostruzioni di carriera e valutazioni previdenziali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere più accessibile un servizio spesso complesso, che richiede competenze specifiche e un aggiornamento costante della normativa.

Il nuovo servizio rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nella missione del Patronato: essere vicino alle persone, semplificare procedure spesso complesse e offrire risposte chiare e puntuali, con particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori pubblici e di tutti coloro che si avvicinano al mondo della pensione.