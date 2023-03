Nuovo T-red in funzione a Limbiate, occhio alle multe. Si trova in via Monte Bianco a Mombello: la telecamera rileva le infrazioni dei veicoli che passano col rosso

T-red in funzione a Limbiate

E' in funzione il T-red di via Monte Bianco. La telecamera è installata al semaforo all’incrocio con via Monte Rosa, al quartiere Mombello di Limbiate, in direzione di marcia del centro cittadino. Riprende i veicoli che non si fermano al semaforo rosso: ai proprietari, dopo le verifiche da parte degli agenti del comando, viene inviata la sanzione.

In passato si sono verificati incidenti all'incrocio

Dopo via Turati diventano due i semafori per rilevare le infrazioni. In seguito ad un’attenta valutazione del tasso di incidenti all’intersezione tra via Monte Bianco e via Monte Rosa e data anche la presenza dell’attraversamento pedonale, l’Amministrazione ha deciso di attivare il sistema di rilevazione in via sperimentale. Inoltre si tratta di una strada molto frequentata, anche da mezzi pesanti.

Sarà in funzione 24 ore su 24

In passato, a questa intersezione si sono verificati sinistri caratterizzati dalla perdita di controllo di veicoli di varie dimensioni, danneggiamenti della segnaletica stradale e anche un parziale abbattimento dell'impianto semaforico stesso, in orario notturno, che ha comportato la sostituzione dell’impianto. Trattandosi di una strada di proprietà di Anas, l’Amministrazione ha chiesto e ottenuto il nulla osta per posizionare il rilevatore di infrazioni che è in funzione 24 ore su 24.

Occhio alle multe

Chi non rispetta il semaforo rosso oppure oltrepassa la linea di arresto, rendendo pericoloso l’attraversamento pedonale, incorre in una multa di 167 e la decurtazione di sei punti dalla patente. Se oltre a non pagare la sanzione, entro 60 giorni dalla notifica non comunicherà i dati del conducente, la multa salirà a 291 euro.