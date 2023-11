Nuovo telo e spogliatoi per la tensostruttura di Limbiate. Iniziati i lavori nella palestra di via Monte Grappa, ripartiti anche quelli in via Stromboli

Nuovo telone della tensostruttura

Sono iniziati i lavori per migliorare la tensostruttura di via Monte Grappa, al quartiere Mombello di Limbiate. La palestra, utilizzata dalla vicina scuola primaria Anna Frank e dalla società sportiva Us Kennedy, ora ha un nuovo telone di copertura in pvc.

Container per gli spogliatoi

Per sostituire il telo di copertura - intervento necessario per risolvere il problema degli allagamenti - l’Amministrazione ha stanziato 25mila euro. Inoltre è in corso la posa di container prefabbricati che saranno utilizzati come spogliatoi, visto che la struttura era sprovvista di questi ambienti

I lavori nell'altra palestra di Mombello

Sono ripartiti nei giorni scorsi con una nuova impresa i lavori nella palestra della scuola primaria Marconi di via Stromboli a Mombello. A fine settembre l’Amministrazione comunale aveva deciso di risolvere il contratto con l’impresa appaltatrice per inadempienze. I lavori di manutenzione straordinaria con ampliamento degli spogliatoi dovevano finire entro il 19 luglio ma vedendo che il cantiere era fermo da settimane, il Comune ha revocato l’affidamento, escusso la fideiussione e incaricato un’altra impresa con sede a Concorezzo di completare i lavori per un impegno di spesa di 134mila euro. Per rientrare nei tempi richiesti del Pnrr, che ha stanziato i fondi per l’intervento, il nuovo operatore si è reso disponibile a concludere le lavorazioni entro il 31 dicembre di quest’anno.