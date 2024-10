La nuova scala di accesso all’Oasi Lipu da via don Orione a Cesano Maderno è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale in sostituzione della vecchia struttura deteriorata e ormai rimossa per motivi di sicurezza.

Oasi Lipu di Cesano, pronta la nuova scala d'accesso

Per essere più facilmente individuata come ingresso all’Oasi e alternativo a quello carrabile, il nuovo accesso pedonale è stato posizionato vicino all’area dei parcheggi, nel contesto naturalistico del Parco Groane, con elementi che ricalcano la struttura rimossa, adottando una soluzione simile a quelle già presenti nel recente passato e con l’utilizzo di materiali naturali.

Si è comunque scelto di privilegiare accorgimenti utili a garantire una maggior durabilità rispetto alla scala preesistente, con una struttura perfettamente adattata al contesto naturalista dell’Oasi, senza impatto ambientale, nel solco di una sostenibilità prioritaria per un intervento di questo tipo e in un ambito come quello di un Parco naturale. Nella realizzazione sono stati previsti alcuni interventi per favorire lo scolo delle acque e limitare il contatto del legno, tutte azioni che aiuteranno a mantenere l’integrità della struttura.

Un riferimento ambientale importante per la città