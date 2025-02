Obbiettivi e attività del nuovo appalto per il verde comunale a Cesano Maderno

Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde a Cesano Maderno: è stato approvato il progetto esecutivo, contenente gli obiettivi e le attività previste nei prossimi anni, con una visione di lungo termine a garanzia di una gestione efficiente e multi-obiettivo del verde, così come dell’arredo urbano e delle aree giochi presenti nei parchi.

“Per la nostra Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - la gestione del verde rappresenta una priorità. Il progetto relativo alla sua manutenzione pluriennale consente una pianificazione accurata e

lungimirante degli interventi. Questo programma integra la strategia complessiva già in atto per la cura del verde, con i recenti interventi nel parco di Palazzo Arese Borromeo e quelli in dirittura d’arrivo come i nuovi roseti nel Parterre e nel Giardino della Contessa, le attività per l’obiettivo di mille nuovi alberi in città, il censimento del patrimonio arboreo e il nuovo Regolamento del verde urbano. L’obiettivo è preservare, valorizzare e implementare la bellezza e la funzionalità della vegetazione urbana, una risorsa preziosa sia per i suoi effetti positivi sul clima sia come elemento di attrattività della città.”.

“Da quando ci siamo insediati per la gestione del verde abbiamo potuto contare su un vecchio appalto in essere che ha presentato alcuni limiti legati in particolar modo alle diverse condizioni meteo in cui ci si è trovati ad operare negli ultimi anni – dichiara l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso. Licenziamo oggi un nuovo progetto per la gestione del verde pubblico che fa tesoro dell’esperienza fatta in questi anni e apporta alcuni correttivi per meglio gestire i cambiamenti climatici e la gestione delle emergenze. Si tratta sempre di un contratto prestazionale che divide però, a differenza dell’appalto in essere, il territorio comunale in due lotti che saranno gestiti da imprese diverse per meglio gestire la pianificazione degli interventi. Ulteriore elemento di novità sarà la componente di manutenzione straordinaria sul verde che sarà già prevista nell’ambito dell’appalto. Potremo così dare attuazione a progetti di nuove piantumazioni ma anche ad un’attività di monitoraggio e cura del patrimonio esistente. A queste risorse, 3 milioni e 852 mila euro, si sommano anche gli altri interventi e stanziamenti che in questi anni la nostra amministrazione ha destinato sulla realizzazione e riqualificazione delle aree verdi con l’obiettivo di rendere questi spazi accoglienti e funzionali per i cittadini.”