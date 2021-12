Obbligo di mascherina all'aperto al Christmas Village

Macherio

Ordinanza firmata dal sindaco Mariarosa Redaelli e anche dal primo cittadino di Sovico, Barbara Magni, per le iniziative natalizie.

Christmas Village dell'8 dicembre con l’obbligo di mascherina all’aperto. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli.

Christmas Village con obbligo di mascherina

Scatta l’ordinanza per il Christmas Village di via Milano, il giorno dell’Immacolata, firmata dal sindaco Mariarosa Redaelli. Un provvedimento contingibile e urgente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 e a tutela della salute pubblica. L’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni sarà punita con una sanzione che va da 400 a 1000 euro. La decisione di imporre le mascherine anti-Covid pure all’aperto nel giorno dell’evento natalizio è stata presa visto il recente aumento dei contagi in paese: «Senza panico, abbiamo ritenuto opportuno adottare questo provvedimento dove ci sono assembramenti - spiega il primo cittadino - Saranno posizionati dei cartelli per avvertire i visitatori e saranno effettuati dei controlli a campione. Al di là dell’ordinanza, indossare la mascherina è un mezzo che consente di proteggere noi e gli altri, nel rispetto di tutti». L’imposizione varrà soltanto nella giornata di mercoledì, 8 dicembre, dalle 8 alle 23, negli spazi del Christmas Village ovvero il primo tratto di via Milano e sull’intera superficie del parcheggio di via Milano: aree che saranno interessate dalla manifestazione natalizia.

Ordinanza anche a Sovico

Anche il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha deciso di imporre l'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid all'aperto durante le manifestazioni natalizie. L'imposizione varrà soltanto nella giornata di domani, domenica 5 dicembre, dove è in programma la 16edima edizione di "Aspettando il Natale" (vedi locandina sotto). Un evento organizzato dall'Associazione Commercianti e Servizi Sovico in collaborazione con la Pro Loco Sovico e il patrocinio del Comune. Il provvedimento vale per le strade del centro interessate dall'iniziativa, piazza Frette e via Giovanni da Sovico. Obiettivo dichiarato, scongiurare un aumento del rischio di diffusione del coronavirus per la presenza ravvicinata e in contemporanea di molte persone richiamate da bancarelle, spettacoli e attrazioni, con l'evidente impossibilità di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Sarà dunque obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o Ffp2 dalle 7 alle 22 anche all'aperto nelle strade del centro storico. Unica eccezione i bambini sotto i 6 anni e chi ha patologie incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

