Un anno caratterizzato da un’intensa attività della Polizia Locale di Meda in svariati ambiti (stradale, giudiziario, commerciale e ambientale), ma anche dalla collaborazione con le scuole per progetti di educazione stradale e dalla sinergia con i comandi di altri Comuni per potenziare i controlli e la sicurezza.

Obiettivo centrale operativa unica

Il 2023 è stato davvero significativo per il comando di via Isonzo, guidato da Claudio Delpero, che con soddisfazione traccia un resoconto delle principali attività svolte e dei progetti realizzati e avviati.

«E’ proseguita la collaborazione con la Polizia Locale di Seveso e la Provincia di Monza e Brianza, sulla base della convenzione quinquennale stipulata nel 2022 - spiega - Un progetto a cui, nel 2023, ha aderito anche il Comune di Limbiate».

La «coalizione» di comandi ha dato ottimi risultati anche per quanto riguarda il «Progetto Parco Groane», finanziato da Regione Lombardia, che ha registrato numerosi interventi di prevenzione e repressione di attività illecite negli ambiti di polizia stradale e giudiziaria, ma anche con l’iniziativa «Natale sicuro», con numerosi posti di controllo sui territori convenzionati per dare un maggior senso di sicurezza nel periodo delle festività.

Progetti che hanno dimostrato la veridicità del detto «l’unione fa la forza», che è diventato il perno attorno al quale il comandante sviluppa il suo operato e sul quale fonda un suo ambizioso progetto, quello di una centrale operativa unica. «Il mio obiettivo per il futuro è di promuovere progetti di collaborazione tra Amministrazioni comunali, per elargire più interventi e manifestare più vicinanza al cittadino, oltre ad aumentare il senso di sicurezza - conferma - Il futuro delle Polizie Locali è fondato sull’unione e sul reciproco aiuto, anche come mutuo soccorso».

All’idea di una centrale operativa unica, da concretizzare attraverso un’interfaccia comunicativa immediata, il comandante stava lavorando nei mesi scorsi con il collega della Polizia Locale seregnese, Giovanni Dongiovanni, ma il confronto si è bloccato a seguito del nuovo incarico di quest’ultimo, che dopo aver vinto un concorso da febbraio guiderà la Polizia locale di Monza. Il dialogo dovrebbe quindi essere ripreso con il nuovo comandante di Seregno, non appena verrà incaricato.

Il servizio trasporto organi e i servizi ordinari

In attesa di lavorare a questo progetto, da sottolineare una preziosa attività avviata nel dicembre 2023, ovvero il trasporto di organi da parte degli agenti della Polizia Locale medese, in collaborazione con Areu: «In un solo mese abbiamo svolto sei missioni per un totale di 12 organi consegnati a diversi ospedali in varie città, tra cui Milano, Padova e Brescia».

Ma l’attività è stata intensa anche per quanto riguarda i servizi ordinari, come emerge dal report del 2023.

7Ben 155 gli incidenti stradali rilevati, 7.725 le violazioni al Codice della strada accertate, 4mila i veicoli controllati, 250 i conducenti sottoposti ad alcol test, 20 le patenti ritirate e 26 i sequestri di sostanze stupefacenti, con successiva segnalazione degli assuntori alla Prefettura. Altri dati significativi sono quelli delle richieste di intervento (6.700), delle indagini delegate dalla Procura (46) e degli accertamenti effettuati su delega della Questura (30). Gli agenti hanno anche controllato 15 pubblici esercizi ed emesso due Daspo.

I festeggiamenti per il patrono della Polizia locale

Il 20 gennaio 2024 si ricordano le virtù di San Sebastiano, quali coraggio, perseveranza e fedeltà. Le stesse che nella storia lo hanno ricondotto a protettore dei Vigili urbani. In questi valori, il Corpo di Polizia Locale di Meda si riconosce e opera con impegno e dedizione.

Una tradizione, San Sebastiano, cara alla città che coglie l’occasione per consegnare alla comunità quanto fatto nell’anno appena trascorso e impegnarsi nuovamente nello svolgere un servizio attento alle esigenze dei cittadini.

Il programma

Alle ore 10:30 l’inizio con il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto che ospiterà lo schieramento dei veicoli per la benedizione degli stessi e degli operatori. Saranno presenti le autorità civili e militari. Seguirà il ricordo ai Caduti e poi i discorsi ufficiali in Sala Civica.

Terminata la Messa, ci si recherà davanti al Monumento ai Caduti con lo schieramento del Corpo per un momento di commemorazione, seguito dall’alzabandiera. Verrà così deposta la corona d’alloro.

Dopo la deposizione della corona d’alloro, si raggiungerà la Sala Civica Radio per i discorsi ufficiali delle autorità e per ascoltare quanto fatto dal Corpo di Polizia Locale nel corso del 2023. Un periodo di tempo importante che ha dato avvio a tanti progetti, espressione di cura e attenzione nei confronti della comunità

medese.

(nella foto di copertina il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero)