Alla festa un oculista per consigli e consulenze gratis

A Seregno oculista in piazza per consulenze gratuite e consigli per proteggere al meglio i nostri occhi. E’ l’iniziativa promossa nel prossimo fine settimana dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Monza e Brianza, che sarà presente alla festa popolare della Madonna della Campagna nell’area di via Cagnola, in zona Fuin.

L’iniziativa, intitolata “La prevenzione non va in vacanza”, è stata promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) onlus ed è stata condivisa dall’Uici brianzola. L’unione sarà presente con uno stand venerdì 5 e sabato 6 settembre dalle 18 alle 24, la domenica successiva dalle 9 alle 24. Inoltre nel pomeriggio di domenica 7 settembre (dalle 15 alle 19) sarà presente al gazebo un medico oculista-ortottista, che fornirà alle persone informazioni dettagliate e consulenza specifica sui temi prevalenti della prevenzione oftalmica nel periodo estivo: per esempio i modi corretti per proteggere i nostri occhi dai raggi solari, dall’acqua salata, dal vento e dalla sabbia e quali lenti utilizzare.

L’importanza della prevenzione

“L’arma migliore contro la cecità e contro l’ipovisione è la prevenzione – commenta Silvana Oliva, presidente dell’Uici di Monza e Brianza – Per noi è un onore poter essere ancora presenti con il nostro stand alla festa della Madonna della Campagna, perché avremo l’occasione di incontrare tantissime persone e di promuovere l’importanza della vista e della prevenzione”.