Alla festa un oculista per consigli e consulenze gratis

A Seregno oculista in piazza per consulenze gratuite e consigli per proteggere al meglio i nostri occhi. E’ l’iniziativa promossa nel prossimo fine settimana dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Monza e Brianza, che sarà presente alla festa popolare della Madonna della Campagna nell’area di via Cagnola, in zona Fuin.
Un oculista alla festa del Fuin
L’iniziativa, intitolata “La prevenzione non va in vacanza”, è stata promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) onlus ed è stata condivisa dall’Uici brianzola. L’unione sarà presente con uno stand venerdì 5 e sabato 6 settembre dalle 18 alle 24, la domenica successiva dalle 9 alle 24. Inoltre nel pomeriggio di domenica 7 settembre (dalle 15 alle 19) sarà presente al gazebo un medico oculista-ortottista, che fornirà alle persone informazioni dettagliate e consulenza specifica sui temi prevalenti della prevenzione oftalmica nel periodo estivo: per esempio i modi corretti per proteggere i nostri occhi dai raggi solari, dall’acqua salata, dal vento e dalla sabbia e quali lenti utilizzare.
L’importanza della prevenzione
“L’arma migliore contro la cecità e contro l’ipovisione è la prevenzione – commenta Silvana Oliva, presidente dell’Uici di Monza e Brianza – Per noi è un onore poter essere ancora presenti con il nostro stand alla festa della Madonna della Campagna, perché avremo l’occasione di incontrare tantissime persone e di promuovere l’importanza della vista e della prevenzione”.