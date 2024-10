«E’ nostro obiettivo procedere alla risoluzione consensuale del contratto con l’azienda Baronchelli Costruzioni Generali e concludere al più presto i lavori». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Biassono, Donato Cesana, spiega le ultime novità che riguardano il cantiere per la riqualificazione del centro storico, contenute in una delibera pubblicata martedì scorso:

Odissea in centro, il Comune licenzia la ditta

«L’azienda è quello che è, lo abbiamo notato tutti, ma quando si tratta di appalti pubblici la situazione si complica. In questi mesi abbiamo fatto tutti i passaggi necessari per cercare di risolvere la situazione. Abbiamo sollecitato l’azienda, anche quando abbiamo constatato che alcune promesse non erano state ottemperate, come, ad esempio, finire il sagrato della chiesa in tempo per il Biassono Gp, fino a quando siamo arrivati a un bivio e abbiamo deciso di far valere in toto le nostre azioni».

Il 2 settembre la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di accelerare il percorso: «Mi sono confrontato con il Comune di Besana, anche loro hanno avuto problemi con questa ditta, anche se la situazione, nel loro caso, era diversa e il contratto meno oneroso. Il rischio di accelerare troppo è quello di incorrere in ricorsi e con i tempi biblici della Magistratura avremmo avuto un danno maggiore. Così abbiamo incaricato un legale per recedere dal contratto, inizialmente anche in danno. In seguito, ci sono state delle interlocuzioni e ci è stata proposta una risoluzione bonaria del contratto, che noi abbiamo accettato ma alle nostre condizioni».

La delibera, approvata martedì scorso, detta proprio le condizioni della Giunta: «Apprezzo moltissimo il comportamento di una parte dell’opposizione che ha rispettato l’appello alla responsabilità e all’unità che avevo lanciato nell’interesse della collettività, vista la delicatezza della situazione per il nostro paese - ha sottolineato Cesana - Proprio in queste ore (martedì, ndr) incontrerò informalmente i capigruppo per informarli circa il cammino che stiamo facendo».

Tra le condizioni elencate nella delibera, si richiede il versamento di 80mila euro a titolo risarcitorio per i disagi arrecati alla collettività e all’immagine dell’Ente e derivanti dal mancato completamento dei lavori nel termine previsto.

«Insieme all’assessore Angelo De Biasio stiamo studiando soluzioni per alleviare i danni subiti e rilanciare il centro storico. Purtroppo la vicenda non è ancora conclusa, i legali stanno predisponendo l’accordo. Nel frattempo abbiamo sentito la Provincia per assicurarci che il cantiere venga portato avanti dalla ditta arrivata seconda in graduatoria. Facciamo un passo alla volta, sperando che in pochi mesi i lavori vengano terminati» conclude Cesana.