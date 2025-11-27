Attimi di paura nella mattinata di oggi, giovedì 27 novembre, a Bellusco per un forte odore di gas che è stato percepito in diversi punti del paese.
Odore di gas in tutto il paese, evacuate anche le scuole
L’allarme è scattato proprio nella mattinata poco dopo le 9, con diverse segnalazioni che sono arrivate anche in Comune. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco, che nel giro di pochi istanti si sono precipitati sul territorio cittadino. Per precauzione sono state evacuate anche le scuole cittadine, vista la persistenza dell’odore.
Allarme rientrato
Dalle verifiche effettuate ai Vigili del fuoco, non sarebbero però state riscontrate perdite di gas. Come spiegato direttamente dal sindaco Mauro Colombo, l’ipotesi è che il forte odore sia stato causato dalla dispersione dell’additivo che viene inserito al suo interno.
“Come è noto, il gas in sé è inodore; per questo motivo viene aggiunta una specifica sostanza odorante che ne permette il riconoscimento attraverso l’olfatto – spiega il primo cittadino – I Vigili del fuoco, intervenuti a seguito di diverse segnalazioni provenienti da varie zone del paese, ci hanno rassicurato che non sono state riscontrate perdite nella rete del gas. È molto probabile che si sia verificata una dispersione nell’aria della sostanza odorante, circostanza che può aver fatto pensare a una fuga di gas. Siamo stati informati che la situazione è sotto controllo e ci tengo a rassicurare la popolazione: non vi è alcun pericolo”.