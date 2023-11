Impegno importante oggi, lunedì 20 novembre, per gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e dei tre anni della scuola secondaria di primo grado di Vimercate. Gli alunni hanno infatti voltato per l'elezione dei loro rappresentanti che siederanno nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Oggi a Vimercate le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Una grande opportunità, un momento significativo per l’Amministrazione Comunale che crede fortemente nello sviluppo di politiche giovanili e di partecipazione. Un’occasione di educazione civica e al tempo stesso un mandato elettorale affinché i ragazzi/e si sentano parte di una comunità attiva, capendone l’importanza di prendersene cura tutti insieme.

Un impegno anche per Agendia 2030

Tradotti in obiettivi gli eletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svilupperanno dei progetti che partano dai desideri e bisogni dei ragazzi e che abbiano ricaduta sulla Città di Vimercate. Parteciperanno alle attività del loro Consiglio gli eletti conosceranno il funzionamento della pubblica amministrazione e una visione della loro vita non solo scolastica, ma anche collegata alla città e ai suoi quartieri. E, in uno sguardo più ampio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si impegnerà a promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030: i 17 goals che prendono in considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro

l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani, attraverso piccole azioni proposte e definite ragazzi stessi.

La struttura del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vimercate prevede la partecipazione di 22 alunni e alunne provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Vimercate e resterà in carica due anni scolastici.

La cerimonia di insediamento a dicembre

Terminato lo scrutinio delle votazioni che si sono tenute oggi, si terrà la cerimonia di insediamento che sarà organizzata nel mese di dicembre e

l’elezione Presidente Nelle assemblee che seguiranno il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze indicherà proposte che potranno riguardare diversi ambiti quali territorio ed ecologia, scuola e servizi per i ragazzi e le ragazze; sicurezza sulla strada; sport, tempo libero e divertimento e inclusività e pari opportunità.

L’Assessore e gli Uffici comunali competenti raccoglieranno poi la proposta che sarà esaminata per la fattibilità tecnica ed economica, e sarà costituito un gruppo di co-progettazione formato dai/lle ragazzi/e che compongono il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, coadiuvati dai facilitatori dal referente degli Uffici competenti e dall’Assessore con la delega all’ambito del progetto.