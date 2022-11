Oggi al freddo, domani a casa: la caldaia non funziona e l'asilo chiude per un giorno

L'asilo "Rodari" di Usmate Velate chiude per un giorno. Colpa della caldaia che nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre, si è rotta. Inizialmente si è pensato a un blocco risolvibile nel giro di poche ore, ma alla fine i tecnici hanno trovato un guasto ben più serio.

Caldaia rotta, bimbi al freddo

La segnalazione del malfunzionamento è scattata immediatamente questa mattina. I bambini sono stati fatti entrare ugualmente pensando che i termosifoni sarebbero potuti ripartire nel giro di qualche ora. Purtroppo i tecnici, prontamente allertati, hanno effettuato una serie di verifiche riscontrando l'inesorabile rottura di un pezzo impossibile da sostituire entro la giornata. I piccolini sono così rimasti a scuola, ben coperti con giacconi e indumenti pesanti: anche le insegnanti si sono ingegnate per tenere tutti al caldo con attività motorie utili a combattere il freddo. Qualche genitore, invece, ha preferito riportare a casa il proprio figlio.

Oggi al freddo, domani a casa

L'intervento di sostituzione del pezzo verrà dunque eseguito domani, venerdì 18 novembre. Motivo per cui l'Amministrazione comunale, in accordo con il dirigente scolastico, ha deciso con apposita ordinanza di chiudere l'istituto "Rodari" per l'intera giornata. Cose che capitano, ovviamente, anche se per qualche genitore il disagio c'è. L'obiettivo è quello di garantire la riapertura della scuola entro lunedì 21 novembre.

"La manutenzione è costante"

Dispiaciuto del provvedimento anche il sindaco Lisa Mandelli, che però ha garantito come la manutenzione non sia mai venuta meno in questi anni: