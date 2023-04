Abbattuta la torre dell'acquedotto di Velasca

L’abbattimento della vecchia torre dell’acquedotto di Velasca, a Vimercate, è riuscito.

Oggi è il giorno dell'abbattimento della torre dell'acquedotto di Velasca: segui la diretta

Pochi minuti prima delle 10 la torre dell'acquedotto di Velasca è stata abbattuta. A premere il detonatore dell'esplosione controllata è stata un'ingegnere della ditta specializzata chiamata da BrianzAcque per procedere all'abbattimento della struttura, ormai in disuso da anni. L'esplosione è riuscita perfettamente e la torre è in sostanza caduta su se stessa nel giro di due secondi.

Qui il momento dell'esplosione:

La torre poggiava su sei gambe: la prima esplosione ha fatto cedere le prime tre, la seconda le rimanenti. Il serbatoio è caduto nella parte più lontana dalle abitazioni. Abitazioni che, per precauzione erano state evacuate. Pochissima la polvere che si è sprigionata nell'aria. Sempre in via precauzionale attorno alle abitazioni sono stati posizionati dei sismografi che hanno registrato l'esplosione e che successivamente saranno analizzati.

Presente sul posto il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci, oltre alla Protezione Civile, ai Carabinieri e alla Polizia locale.

Foto 1 di 11 Foto 2 di 11 Foto 3 di 11 Foto 4 di 11 Foto 5 di 11 Foto 6 di 11 Foto 7 di 11 Foto 8 di 11 Foto 9 di 11 Foto 10 di 11 Foto 11 di 11

L'attesa

L'area è stata delimitata e in tanti, cittadini e giornalisti si trovano sul posto, in via Tasso, per assistere da una posizione di sicurezza alle operazioni di demolizione che scatteranno alle 10.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

"La struttura verrà abbattuta utilizzando l’esplosivo nel rispetto degli standard di garanzia e sicurezza - aveva fatto sapere qualche giorno fa BrianzAcque, proprietaria della torre piezometrica - Una tecnica con più vantaggi: rapidità di esecuzione e di sgombero dell’area interessata unite ad un risparmio economico per il gestore del servizio idrico. Il costo della demolizione è di 90 mila euro".

Per l’intera durata delle operazioni i residenti di via Tasso (23 persone appartenenti a 13 nuclei familiari) sono stati allontanati precauzionalmente dalle loro abitazioni. Dal punto di vista viabilistico, via Tasso sarà chiusa al traffico con interdizione della sosta per tutta la mattina. Divieto di sosta anche in via Tolmino fino all’intersezione con via Verga e in via Monte Santo, tra la via Tasso e la via Velasca.