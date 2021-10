Oggi il Besanino è puntualissimo: il treno storico è arrivato a Besana FOTO E VIDEO

Anniversario

Ha spaccato il minuto: puntualissimo, alle 10,44, il treno storico che celebra i 110 anni del Besanino è arrivato nella stazione di Besana in Brianza. E la festa è iniziata, alla presenza di centinaia di persone. Resterà fermo sui binari per più di un'ora, fino alle 11,50.

Il Besanino compie 110 anni

Era il 14 ottobre del 1911 quando venne inaugurata la linea ferroviaria Monza-Besana-Molteno, quella utilizzata dai convogli del Besanino. Oggi, centodieci anni dopo, come avvenuto in occasione del centenario, Pro Loco e Regione Lombardia celebrano l’importante anniversario con un viaggio indietro nel tempo.

Un treno storico a vapore percorrerà la tratta: è partito alle 9 dalla stazione di Milano Centrale per giungere intorno alle 13,20 a Lecco; nel pomeriggio è previsto il percorso inverso con partenza alle 16,30 e arrivo alle 19,30. A trainarlo è una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza e una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Dal capoluogo meneghino, il convoglio effettuerà fermate nelle principali stazioni della Monza-Molteno; a Besana è arrivato, come detto, alle 10.44 per ripartire alle 11.50.

Le sorprese firmate Pro Loco

La Pro loco di Besana è presente in stazione con la vendita di una serie esclusiva di cartoline storiche delle stazioni, alcuni annulli postali e il libro della storia della linea Monza-Besana-Molteno realizzato nel 2012 da Mario Zenati, socio dell'associazione, per i festeggiamenti del centenario.