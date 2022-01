Oggi il grande scrittore Eugenio Corti avrebbe compiuto 101 anni

Eugenio Corti, come detto, nacque a Besana il 21 gennaio del 1921 e sempre in città, nella bella casa di via Santa Caterina, morì il 4 febbraio di otto anni fa. Scrittore, saggista, suo padre Mario era un industriale tessile, la madre Irma Bestetti «una creatura fatta d'amore: per Dio, per la santa religione, per il marito, per noi figli, per il prossimo», come la descriveva lui stesso. Indossò l’uniforme da soldato nel 1940 quando l’Italia entrò in guerra. Da sottotenente d’artiglieria venne destinato, su sua richiesta, al fronte russo che raggiunse ad inizio estate del 1942. Sei mesi più tardi, dopo aver stabilito il fronte sul Don, venne impartito l'ordine di ritirata: l’inizio di un’esperienza durissima, tragica, più volte ripercorsa nei suoi scritti. Gran parte dei commilitoni morì, Corti sopravvisse e raggiunse l’Italia, senza lasciare l’esercito.

Si laureò in Giurisprudenza nel 1947 e nello stesso anno pubblicò «I più non ritornano», per riprendere poi immediatamente a scrivere il suo secondo libro: «I poveri cristi». Ne seguirono molti altri, tra i quali la sua opera magna, «Il cavallo rosso»: tre volumi e 34 anni di storia italiana, dalla vigilia dell’entrata in guerra al referendum abrogativo del divorzio.

Nel maggio del 1951 sposò Vanda di Marsciano, compagna di vita al suo fianco per 63 anni. A celebrare il matrimonio ad Assisi fu don Carlo Gnocchi.

Non ha mai avuto timore di esprimere le sue opinion

Nelle sue opere, il genio besanese non ha mai avuto timore di esprimere le sue opinioni, da cattolico prima di tutto ed anti comunista, fonte di polemiche e critiche. Ma lui non ha mai abbassato la testa perchè, diceva, «quando mi presenterò nel mondo “di là”, l’unico attestato positivo che potrò portare con me sarà di avere combattuto per il Regno: magari male, ma senza compromessi, neanche piccoli».