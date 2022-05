Oggi via Roma resta chiusa per lavori

Oggi, sabato 28 maggio, non si potrà transitare in via Roma causa lavori nel comune di Triuggio.

Chiusa via Roma

A breve sarà istituito il divieto temporaneo di circolazione su via Roma, precisamente dalle 8 alle 18 di oggi, sabato 28 maggio (2022). Ciò per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete del gas metano da parte dell'azienda Reti Più lungo la strada centrale del paese. L'azienda chiede la cortesia ai residenti della zona di portare tutti i veicoli all'esterno dell'area di cantiere prima dell'orario di chiusura.

Lavori anche a Canonica

A Canonica proseguono i lavori di rifacimento dell'acquedotto da parte di BrianzAcque, che collegherà le reti idriche di Triuggio e Lesmo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico e i disagi alla circolazione. Di concerto con la Provincia e la Polizia locale del Comune di Triuggio, da metà aprile si è reso necessario rendere la strada provinciale 135 percorribile a senso unico fisso da Canonica di Triuggio verso Gerno di Lesmo. BrianzAcque proseguirà i lavori di cantiere lungo la SP 135 fino a luglio per consentire la complessa posa della condotta idrica lungo i due ponti - sul fiume Lambro e sul Rio Pegorino - grazie a particolari staffe metalliche ancorate ai ponti.

Modifiche alla viabilità

Salvo imprevisti, entro metà giugno, sarà modificato il senso unico lungo la SP135, che interesserà quindi solamente il tratto compreso tra il semaforo di via Lambro e la frazione Gerno di Lesmo, con riduzione dei disagi viabilistici nella zona di Canonica. Inoltre sempre attorno a metà giugno, il cantiere proseguirà anche in via Taverna a Triuggio per il completamento della condotta fino all'impianto di via Monte Faito.

L'azienda Brianzacque

"Siamo consapevoli dei disagi che questa modifica viabilistica e il cantiere, stanno causando alla popolazione con un riverbero anche sulla quotidianità di tutti e ci scusiamo per questo - fa sapere l'azienda in una nota - Si tratta di una situazione temporanea, chiediamo pazienza e di comprendere l’importanza di questi lavori urgenti e fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per assicurare la disponibilità e approvvigionamento d’acqua anche, e soprattutto, in condizioni di sofferenza tipica dei mesi estivi. Oltre al miglioramento della rete, l’opera consentirà il successivo rifacimento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Lesmo in via XXIV Maggio con notevoli benefici per la popolazione. La nuova condotta ha poi il vantaggio di implementare la sicurezza gestionale delle reti dei due comuni confinanti. Stiamo lavorando per efficientare e migliorare il servizio acquedottistico, preservare il patrimonio idrico e garantire la sicurezza di tutti. Ci scusiamo per il disagio, ma la tutela e la salvaguardia della comunità e dell’ambiente dipendono anche da questi interventi".