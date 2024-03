"Ogni giorno rischiamo di fare incidenti", i residenti di via Carducci lanciano un appello al Comune

Ogni giorno sempre la stessa storia: auto parcheggiate su un lato della carreggiata e auto che, per transitare lungo via Carducci, ad Arcore, devono mettere in pratica un vero e proprio slalom tra le vetture in sosta. Per non parlare delle criticità che si vengono a creare lungo la via quando i tir devono raggiungere il vicino supermercato per scaricare la merce.

Una vera odissea quella che vivono ogni giorno i residenti di via Carducci, la strada che collega via Grandi con via Ampusi, nella frazione di Bernate a tal punto che alcuni di loro, nei giorni scorsi, hanno scritto mail per esporre la problematicha e chiedere un'intervento risolutivo all'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e al comandate della Polizia locale Marco Bergamaschi.

"Divieto di sosta lungo tutta la via"

"Attualmente la via Carducci ha delle zone dove c'è il divieto di sosta e altre no - ha sottolineato uno dei residenti - Una situazione a dir poco paradossale che non ha logica. Per questo motivo chiediamo che il divieto di sosta possa essere esteso lungo tutta la via e su entrambi i lati, in maniera da agevolare il passaggio delle autovetture e dei mezzi pesanti in totale sicurezza. Capisco che è comodo parcheggiare l'auto sotto casa ma è sotto gli occhi di tutti il fatto che la situazione è sempre più critica e ogni giorno si rischiano incidenti. A peggiorare la situazione anche i camion del vicino supermercato che sono costretti ad invadere la corsia di marcia opposta per transitare lungo la via".

La risposta dell'assessore Travascio

Una problematica che è arrivata anche sul tavolo dell'assessore alla Viabilità Luca Travascio.