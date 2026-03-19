OIimpiadi di Informatica: il Banfi fa incetta di medaglie

Il liceo cittadino protagonista con diverse squadre alle finali nazionali a Bologna. E non è finita...

Weekend ricchissimo di soddisfazioni e premi, quello appena trascorso, per gli informatici del Liceo Banfi di Vimercate.

Olimpiadi di informatica: protagonisti 24 studenti del Banfi di Vimercate

A Bologna, durante le Finali Nazionali delle Olimpiadi Italiane di Informatica, gli studenti vimercatesi hanno scritto una delle pagine più belle della propria storia; in 24 sono saliti sul palco dei premiati, conquistando tre titoli su cinque disponibili, più di qualsiasi altro istituto presente.

“Sortilegio”, la prima squadra del Banfi, ha disputato una finale mozzafiato contro il Liceo Volta di Milano, cedendo la prima posizione solo all’ultimo minuto in una gara rimasta in bilico fino all’epilogo e terminata sul 612 a 609. Un secondo posto conquistato con nervi saldi e una preparazione tecnica di altissimo livello, che avevano permesso ai ragazzi di Sortilegio di concludere al primo posto la serie di gare invernali di qualificazione, presentandosi alla finale da favorita.

La squadra Juniores è stata incoronata miglior squadra del biennio, riconoscimento che premia un settore del vivaio in piena fioritura. “Le ragazze di Lavi’s” hanno portato a casa il titolo di miglior squadra femminile, un risultato che parla non solo di talento, ma di un ambiente scolastico capace di includere e valorizzare ogni voce.

La soddisfazione dei professori

A rendere ancora più straordinario il quadro, il Banfi si è presentato come l’istituto con la maggiore rappresentanza in assoluto: ventiquattro studenti premiati, accompagnati dai professori Paolo Mazza e Francesco Tormene, saliti insieme a loro sul palco come co-protagonisti di questo percorso.

Non è una sorpresa, in fondo. Da anni il Liceo Banfi è riconosciuto come uno dei punti di eccellenza nell’insegnamento dell’informatica in Italia: un ecosistema scolastico che sa trasformare la curiosità in metodo, e il metodo in risultati. Bologna 2026 ne è l’ennesima dimostrazione.

La composizione delle squadre

La storica squadra Sort(ilegio), secondo posto: Nicholas Bamber (3M), Marco Gambaro (4Q), Davide Raffaele (4Q) Roberto Bozzini (5P), Fabio Cigaina (3M), Gioele Testa (4M)

La squadra O(Log(rammi)), diciottesimo posto: Alessandro Lisanti (5M), Samuele Bottanelli (5 O), Enrico Di Bacco (4Q), Matteo Mandelli (3N), Alessio Braga (4M), Mattia Verderio (5M).

La squadra Lavi’s Gamblers, migliore squadra femminile: Lara Sacchetto (5M), Emma Jung (4M), Gaia Gargiulo (4N), Claudia Nardecchia (3Q), Nives Cirino (2Q), Martina Moi (2P)

La squadra Eredi di Brioni, migliore squadra del biennio: Stefano Bergamaschi (2P), Alessandro Erbetta (2 A), Federico Frigerio (2B), Francesco Parma (2N), Lorenzo Ialongo (1P), Tommaso Scalia (1N).

Qualificati per le finali nazionali di Cyber-security

Nel frattempo questo martedì, martedì 17 marzo, si sono svolte a Bergamo le gare territoriali di OliCyber (le olimpiadi italiane di cyber-security) e tre studenti del Banfi Leonardo Jung (4N) Davide Raffaele (4Q) e Nicholas Bamber (3M) si sono qualificati per la finale con i cento migliori studenti che si disputerà a Salerno a metà aprile.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) ← →

I prossimi appuntamenti

Le due migliori squadre italiane di Informatica, e quindi anche la nostra squadra Sortilegio, parteciperanno dal 25-30 maggio alla gara Internazionale delle IIOT che si svolgerà a Piatra Neamt (Romania)

Il 9 aprile si svolgeranno a Busto Arsizio le gare territoriali delle OII (Olimpiadi Individuali di Informatica) , e il liceo Banfi con 30 classificati per la fase territoriale, è la scuola italiana col maggior numero di studenti ammessi.

Dal 17 al 19 aprile finali OliCyber a Salerno – con Leonardo Jung (4N) Davide Raffaele (4Q) e Nicholas Bamber (3M)

Dal 2 all’8 agosto IOAI – Olimpiadi Internazionali di Intelligenza Artificiale a Abu Dhabi con Fabio Cigaina (3M) che sarà il capitano della nazionale italiana.