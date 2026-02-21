Olimpiadi e non solo: in migliaia in centro per il Carnevale

C’era il carro celebrativo delle Olimpiadi, con la ricostruzione perfetta del Duomo di Milano e delle piste di Cortina e non solo. C’erano i tedofori, qualche sciatore, i pattinatori e molto altro.

In migliaia per le vie del centro di Vimercate

Una bellissima e coloratissima marea umana. In tantissimi, piccoli ma non solo, nel pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, complice anche la giornata con clima primaverile, hanno invaso le vie del centro di Vimercate per la tradizionale sfilata di Carnevale organizzata da Pro loco con la collaborazione dell’oratorio Cristo Re, di quello di Oreno e dell’Amministrazione comunale.

Olimpiadi e non solo

Il filo conduttore, e non poteva essere altrimenti, erano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si sono chiuse proprio nel fine settimana.

In tanti però non hanno voluto rinunciare anche ai costumi più tradizionali Il corteo si è mosso, come da tradizione, dal piazzale Martiri Vimercatesi lungo via Ronchi, via Crocefisso, piazza Marconi, per imboccare poi le vie del centro e da qui raggiungere l’oratorio di via Valcamonica dove si è tenuta la festa finale con la premiazione dei costumi più belli.

La sfilata