Oltre 1200 persone alla Camminata in Rosso

Presenti anche il Prefetto di Monza Enrico Roccatagliata, il Sindaco Alberto Rossi, e gli assessori Perelli, Capelli e Viganò

Seregno · 25/11/2025 alle 14:59

Oltre 1200 persone, tra studenti, docenti, istutizioni e semplici cittadini hanno preso parte ieri, lunedì 24 novembre, a Seregno a “La Camminata in Rosso – Terza Edizione” organizzata dall’Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli Sulla Lingua.

“La violenza contro le donne è purtroppo ancora oggi un problema sociale di proporzioni mondiali – fanno sapere gli organizzatori. L’associazione nazionale antiviolenza Senza Veli sulla Lingua attiva sin dal 2013 è in continuo impegno perché essa venga sconfitta nel convincimento che le donne sono una grande risorsa purché siano rispettati i loro diritti e la loro dignità. La nostra associazione nazionale antiviolenza offre aiuto gratuito attraverso i nostri avvocati penalisti, civilisti e di immigrazione nonché percorsi psicologici con le nostre psicologhe e councelor, mediatrici culturali, interculturali e  linguistici alle vittime di violenza”.

Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli Sulla Lingua con la sua Presidente dottoressa Ebla Ahmed in collaborazione con l’Istituto Superiore Primo Levi di Seregno e il suo dirigente, il professor Massimo Viganò hanno organizzato, come detto, “La Camminata in Rosso- Terza edizione”, con il patrocinio del Comune di Seregno.

Camminata in Rosso

Hanno partecipato la scuola Secondaria Manzoni di Seregno con tutti gli studenti delle classi Terze, i loro insegnanti e il dirigente Francesco Digitalino. Presenti anche il Prefetto di Monza Enrico Roccatagliata, il Sindaco Alberto Rossi, e gli assessori Perelli, Capelli e Vigano’.

