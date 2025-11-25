Oltre 1200 persone alla Camminata in Rosso

Oltre 1200 persone, tra studenti, docenti, istutizioni e semplici cittadini hanno preso parte ieri, lunedì 24 novembre, a Seregno a “La Camminata in Rosso – Terza Edizione” organizzata dall’Associazione Nazionale Antiviolenza Senza Veli Sulla Lingua.

“La violenza contro le donne è purtroppo ancora oggi un problema sociale di proporzioni mondiali – fanno sapere gli organizzatori. L’associazione nazionale antiviolenza Senza Veli sulla Lingua attiva sin dal 2013 è in continuo impegno perché essa venga sconfitta nel convincimento che le donne sono una grande risorsa purché siano rispettati i loro diritti e la loro dignità. La nostra associazione nazionale antiviolenza offre aiuto gratuito attraverso i nostri avvocati penalisti, civilisti e di immigrazione nonché percorsi psicologici con le nostre psicologhe e councelor, mediatrici culturali, interculturali e linguistici alle vittime di violenza”.