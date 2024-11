Oltre 150 controlli gratuiti al seno nel nome di Teresa

Centocinquantatré screening gratuiti per altrettante donne nel mese simbolo della lotta al tumore al seno. Un successo a dir poco per l’iniziativa pensata e realizzata per il terzo anno consecutivo dall'associazione «Il sorriso di Teresa» di Briosco con il prezioso sostegno del Cab Polidiagnostico che mette a disposizione macchinari, medici e un back office efficiente per le prenotazioni.

Screening gratuiti

E’ negli studi di Monticello Brianza che in questi giorni sono in corso visite, ecografie e mammografie con referto immediatamente a disposizione, offerte da «Il sorriso di Teresa» grazie ai fondi raccolti dai volontari tra mercatini, feste, l’ormai tradizionale apericena e sponsor come gli «Amici di Gianluca» di Inverigo che hanno contribuito a questa terza edizione.

Centocinquantatré, come detto, le donne che hanno prenotato il check-up: numero in continua crescita dal 2022, quando se ne erano contate una cinquantina.

«E’ la dimostrazione concreta di quanto l’attenzione alla prevenzione stia aumentando, anche tra le più giovani», ha sottolineato con soddisfazione Massimo Parravicini, presidente dell’associazione. Prevenzione che negli ultimi due anni ha permesso ad alcune tra le donne che si sono sottoposte agli screening di scoprire la malattia e iniziare così le necessarie cure.

L'importanza della prevenzione

«Sono felice che sul territorio nascano iniziative spontanee che parlano di salute ed in particolar modo di prevenzione e ringrazio “Il sorriso di Teresa” per averci dato la possibilità di parlare di prevenzione davanti a così tante persone - ha commentato da Cab Polidiagnostico il dottor Paolo Godina - Nella nostra vita ci hanno abituati a rivolgerci al medico solo quando siamo malati o pensiamo di esserlo ma un aspetto della medicina poco valorizzato è proprio la prevenzione. Prevenire non vuol dire essere sicuri di non ammalarsi ma identificare in maniera precoce segnali di malattia o adottare strumenti o comportamenti che possono ridurre il rischio di ammalarsi sono armi molto efficaci. Se tutti facessimo o potessimo fare prevenzione secondo quello che le linee guida nazionali o internazionali propongono, gli ospedali sarebbero per metà vuoti. Nel caso specifico la prevenzione del tumore al seno è semplice ed i percorsi di prevenzione ben strutturati e standardizzati, fare prevenzione del tumore al seno oggi vuol dire non morire più di tumore al seno».

Il ricordo di Teresa

«Il sorriso di Teresa» è nata nel 2018 in ricordo di Teresa Perego, negoziante brioschese scomparsa nell’ottobre dell’anno precedente a soli 44 anni a causa di un carcinoma. Parravicini, suo marito, i famigliari e gli amici più stretti, invece di chiudersi nel dolore, hanno deciso di ricordarla con un’opera a favore di chi si trova ad affrontare un percorso di cura, concretizzando l’insegnamento di Teresa che, nella sua breve vita, non ha mai smesso di spendersi per il prossimo.