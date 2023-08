Oltre 300mila euro per sistemare scuole e giardini

La Giunta di Biassono stanzia oltre 300mila euro (per l'esattezza 303.489,60 euro) per sistemare scuole e aree verdi dopo i danni causati dal maltempo.

Stanziati oltre 300mila euro

Come promesso dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana, durante l’ultimo Consiglio comunale del 27 luglio, poche ore dopo l’importante e devastante evento calamitoso del 24 luglio, la Giunta Comunale ha approvato importanti delibere post emergenziali. La prima delibera è servita per coprire i costi relativi agli immediati interventi di somma urgenza del pomeriggio di lunedì 24 luglio quando, l’architetto Dario Nespoli, Capo Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sport del Comune di Biassono, ha incaricato 6 aziende per lo sgombero di strade, abbattimenti, rimozioni di alberi e ramaglie pericolose e una prima pulizia delle sedi stradali e caditoie. Il valore di questo stanziamento, prelevato dal fondo imprevisti e dal fondo di riserva, ammonta a 56.135,24 euro.

Delibera urgente per reperire i fondi

Dopo la stima dei danni effettuata dai tecnici comunali su tutte le strutture e immobili pubblici, strade, giardini e parchi, individuata anche una proiezione sui possibili danni che i privati e aziende hanno subito quel giorno, la Giunta ha approvato una ulteriore delibera urgente per reperire i primi fondi.

"Si tratta esattamente di una variazione di bilancio di 303.489,60 euro, necessaria all’Ufficio Tecnico per gli affidamenti da espletarsi con massima celerità e che riguardano i danni al tetto e ad alcuni ambienti della scuola primaria “Sant’Andrea”, la messa in sicurezza e la prima manutenzione straordinaria del verde pubblico con verifiche da parte di agronomi, in parte già effettuate sulle alberature di piazza Italia e dei Giardini Comunali e lo sgombero di tutti i tronchi e ramaglie ancora presenti su marciapiedi, prati e parcheggi - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana - Oltre a questi interventi, compatibilmente con il reperimento di ulteriori risorse immediate, si effettueranno tutti i lavori necessari e definitivi per altre strutture attualmente meno prioritarie, ma altrettanto importanti, come il centro sportivo e gli impianti semaforici danneggiati".

Il 25 agosto Consiglio straordinario

"È programmato e in fase di convocazione un Consiglio comunale straordinario, il 25 agosto, per ratificare la variazione di Bilancio, importante sia come peso specifico finanziario, sia come chiaro segnale di immediatezza e risolutezza nei confronti della cittadinanza - aggiunge Cesana - La cifra stanziata, più di 300.000 euro, va ben oltre alle proposte strumentali dell’opposizione in sede di Consiglio comunale: la proposta di variazione si aggirava intorno ai 90.000 euro che, di fatto, risultava ininfluente e gravemente insufficiente. Saranno sicuramente necessari altri interventi finanziari e, unitariamente, sollecitiamo il Governo centrale a stanziare importanti fondi per Biassono e la Brianza, in modo da mitigare le difficoltà in questo momento difficile".

