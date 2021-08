Oltre 525mila vaccinazioni negli hub dell'Asst Brianza

Dall'avvio della campagna massiva, negli hub vaccinali dell'Asst Brianza sono stati somministrati oltre 525mila vaccini. L'aggiornamento è arrivato direttamente dalla struttura di via Santi Cosma e Damiano.

Aggiornamenti sulla campagna vaccinale dell'Asst Brianza

Quattro i centri impegnati da metà aprile scorso nella campagna massiva di vaccinazione. Ma già prima di questa data, presso le strutture di Asst Brianza, erano state effettuate 120mila somministrazioni.

Ad oggi il 55% delle vaccinazioni sono richiami mentre il 45% prime dosi. Per oltre il 65% sono stati inoculati vaccini Pfizer e per il 20% Astra Zeneca. In leggera prevalenza sono donne i soggetti vaccinati (50,7%).

Somministrazioni per fasce d'età e nuovi orari ad agosto

Le somministrazioni per fasce d’età, hanno coinvolto cittadini compresi fra 50 e 59 anni, seguiti dagli over 70 e da coloro che hanno tra i 60 e i 69 anni. Gli over 90 sono stati oltre 745 mentre gli ultracentenari sono stati 3. Intanto il periodo agostano e feriale interesserà gli orari di apertura dei centri vaccinali (Vimercate, Carate, Besana, Limbiate). Da oggi 9 agosto al 22 agosto, infatti, i centri rispetteranno i seguenti orari: da lunedì a venerdì

dalle 8.00 alle 15.00; sabato 14 e domenica 15 agosto resterà aperto solamente il Centro Vaccinale Polaris Studios di Carate Brianza (dalle 9.00 alle 13.00).

E’ utile sottolineare - conclude l'Asst in una nota - che continuerà l';accesso diretto senza prenotazione dei

cittadini over 60. Anche per personale docente e non docente è autorizzato l'accesso diretto.

(foto archivio)