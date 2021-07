Oltre 750 chilometri in bicicletta per salutare gli ex colleghi pompieri. La splendida avventura del cornatese Ivano Frison e del lesmese Salvatore Ziccardi.

Che impresa

E’ durata dieci giorni l’avventura di Ivano Frison e Salvatore Ziccardi, due ex Vigili del fuoco (rispettivamente di Cornate e Lesmo), che dal 16 al 26 giugno hanno compiuto una vera e propria impresa.

"Avevamo voglia di celebrare il ritorno in zona bianca e abbiamo pensato a qualcosa di particolare - spiega Frison - Essendo amanti della bicicletta abbiamo pensato di girare tutta la Lombardia, facendo tappa nelle varie caserme provinciali dei Vigili del fuoco".

Un omaggio alla divisa che i due hanno indossato per una vita intera.