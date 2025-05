Sabato 24 maggio 2025 presso i locali della Scuola Rodari di Seregno si sono svolti i Campionati Studenteschi di Scacchi, organizzati da oltre 20 anni da Massimo e Monica Judicello con la collaborazione dell’Ufficio Sport del Comune.

Oltre 80 partecipanti ai Giochi studenteschi di scacchi

Quest’anno hanno partecipato ben 81 giocatori (51 di scuola primaria e 30 di scuola Secondaria di Primo grado) che si sono sfidati in 6 turni di gioco; i giocatori sono stati impegnati in un lungo pomeriggio sfidandosi indipendentemente dalla categoria di appartenenza: Giovanissimi/e (nati/e negli anni 2014-2015) e Ragazzi/e (nati/e negli anni 2011 - 2012 - 2013).

I fratelli Judicello hanno espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento sia perchè l’organizzazione di un torneo con un così alto numero di partecipanti implica un notevole impegno organizzativo pre e post partite, sia perchè anno dopo anno hanno visto crescere il livello di gioco soprattutto in quei ragazzi e ragazze che partecipano al torneo con continuità. Un grazie particolare dagli organizzatori agli arbitri Carlo Valli, Luca Donadi, Deborah Spagnuolo, Roberto Biffi e Pierluigi Dell’Orto, nonchè Pierpaolo, Stefania e la giovane Beatrice Febbo quali responsabili in sala gioco.

Le foto

Le classifiche

Classifica Assoluta

1 Dalila Aceti (Mercalli)

2 Alessandro Parravicini (Don Milani)

3 Matteo Marraro (Mercalli)

Primaria Femminile

1 Kimberly De Prisco (Cadorna)

2 Kamila Fedork (Stoppani)

3 Miriam Signorello (Rodari)

Primaria Maschile

1 Salvatore Cavagnaro (Cadorna)

2 Filippo Brambilla (Sant’Ambrogio)

3 Pietro Rossi (Aldo Moro)

Secondaria Femminile

1 Dalila Aceti (MercallI)

2 Maria Francesca Amato (Mercalli)

3 Giorgia Di Dia (Mercalli)

Secondaria Maschile

1 Alessandro Parravicini (Don Milani)

2 Matteo Marraro (Mercalli)

3 Michel Antony (Don Milani)