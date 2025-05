Oltre al kit di benvenuto per i nuovi nati, il Comune regala la tessera bebè da 50 euro

Non solo il kit di benvenuto, ma anche una tessera bebè da 50 euro. L’Amministrazione comunale di Meda rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie, introducendo una nuova iniziativa concreta e dal forte valore simbolico. A partire da quest’anno, infatti, ogni bambino nato e residente nel Comune riceverà una tessera del valore di 50 euro, che verrà consegnata ai genitori dall’Ufficio Anagrafe in occasione della registrazione del neonato.

Una tessera da 50 euro da usare nella farmacia comunale

Questa tessera, da utilizzare nella farmacia comunale in via Indipendenza oppure nelle altre farmacie gestite da Assp (oltre a Meda anche Cesano Maderno, Limbiate e Varedo), entro 365 giorni dalla sua attivazione - effettuata al momento del primo acquisto - rappresenta un primo, tangibile supporto alle famiglie nei mesi più delicati e intensi della genitorialità.

C'è anche il kit di benvenuto

Ma non è tutto: per dare un caloroso benvenuto ai nuovi cittadini, al momento dell'attivazione della tessera la farmacia comunale donerà un kit di prodotti per la prima infanzia, accuratamente selezionato per accompagnare i genitori nei primi momenti di vita del loro bambino.

Il commento dell'assessore ai Servizi alla persona

"Essere vicini alle famiglie significa anche prendersi cura dei bisogni quotidiani, sostenere concretamente le mamme e i papà nei primi passi del loro nuovo percorso di vita con il neonato - dichiara l'assessore ai Servizi alla persona, Mara Pellegatta - Con questa iniziativa vogliamo ribadire che il nostro Comune è una comunità che accoglie, ascolta e accompagna. Vogliamo che ogni nascita sia un momento di gioia condivisa e che ogni genitore sappia di non essere solo".

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune o direttamente alla farmacia comunale.