Oltre cento persone alla "Camminata della legalità" di Vimercate

Grande successo per la "Camminata della legalità" andata in scena questa mattina, domenica 21 maggio 2023, a Vimercate. Oltre cento persone hanno preso parte all'iniziativa organizzata dalla sezione cittadina dell'associazione "Agende Rosse".

Sei tappe ricordando chi non c'è più

Sei tappe per ricordare altrettanti bambini e ragazzi vittime innocenti della mafia. Grande successo per la terza edizione della "Camminata della legalità", organizzata dal gruppo di Vimercate di "Agende rosse", che proprio ad un bimbo, Claudio Domino, ucciso dalla criminalità organizzata, è intitolata. Un evento realizzato in collaborazione con l’istituto superiore Floriani e l’associazione "Brianza sicura", e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. In tanti quest'oggi a partire dalle 8 si sono ritrovati all'ingresso di parco Gussi. Da qui è partita la camminata guidata che, come detto, si è snodata lungo sei, significative e commoventi, tappe. Ad ogni sosta è stato infatti ricordato un bambino o ragazzo vittima della mafia.

Le sei tappe

Prima tappa dedicata a Paolo Giorgetti, ucciso a 16 anni: seconda ad Annalisa Durante, che di anni ne aveva 14; terza per Nadia e Caterina Nenciosi (quest’ultima di soli 9 mesi); quarta tappa per Giuseppe Di Matteo, 15 anni; quinta per Michele Fazio, 16 anni; sesta e ultima per Claudio Domino, ucciso a soli 11 anni. Per l’occasione sarà presente anche Graziella Accetta Domino, madre di Claudio, che al termine della camminata ha dato la sua toccante testimonianza. Presente anche l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Vimercate Riccardo Corti.