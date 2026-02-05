Otto spettacoli allo Spazio Stendhal, "un luogo che appartiene alla comunità e un'occasione per far tornare il teatro a essere un’esperienza condivisa, accessibile e necessaria".

“Oltre il sipario”, rassegna teatrale in Villa Tittoni a Desio. Promossa dal Comune di Desio e ospitata allo Spazio Stendhal, con ingresso da via Lampugnani 62, andrà avanti fino a marzo. Sette gli spettacoli da vedere, il primo venerdì, 6 febbraio.

“Oltre il sipario” allo Spazio Stendhal

“Oltre il Sipario” nasce dall’idea che il teatro non sia solo spettacolo, ma incontro. “Un tempo condiviso, in cui fermarsi, guardarsi intorno e riconoscere, nelle parole e nei corpi in scena, qualcosa che ci riguarda da vicino. È un teatro che non cerca risposte semplici, ma che sceglie di abitare il presente, con le sue contraddizioni, le sue ferite e la sua bellezza”, spiegano gli organizzatori.

Il calendario degli spettacoli teatrali

Il percorso proposto allo Spazio Stendhal in Villa Tittoni attraversa linguaggi e sensibilità diverse, alternando narrazione, teatro contemporaneo, performance e contaminazioni artistiche. Ogni appuntamento è un invito ad andare oltre ciò che appare, a lasciarsi attraversare dalle storie, a riconoscere nel racconto dell’altro un frammento di sé. Questo il calendario della rassegna “Oltre il sipario”:

A cura di MondoVisione, Danzarte e Pratiche Teatrali

Tutto a posto, niente in ordine

Venerdì 6 febbraio ore 21.30

A cura di Cordis Compagnia Teatrale

L’appartaMente

Sabato 21 febbraio ore 21

Domenica 22 febbraio ore 17 e 21

A cura di Cartanima Teatro

Zona Umanitaria

Variazioni su Luca Attanasio

Venerdì 27 febbraio ore 21

Vera Gheno: parole che includono

Venerdì 6 marzo ore 21

A cura di Fronte del Porto OdV

A terrible beauty is born

Venerdì 13 marzo ore 21

A cura di MondoVisione con Gabriella Greison

La lunghezza d’onda della felicità

Venerdì 20 marzo ore 21

A cura di Arden Teatro

Giovanni e Paolo Uomini

Sabato 21 marzo ore 21

A cura di Cartanima Teatro

Goldoni: la commedia di una vita

Ispirato a Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni

Domenica 29 marzo ore 18

Il commento del sindaco

Così commenta il sindaco Carlo Moscatelli –

“La cultura ha senso anche quando riesce a creare legami. Questa rassegna nasce con l’intento di offrire alla città uno spazio in cui sentirsi parte di una comunità che pensa, che si emoziona, che si mette in ascolto. Il teatro, oggi più che mai, è uno strumento prezioso per ritrovare uno sguardo condiviso”.

L’assessore: “Spazio Stendhal, un luogo che vogliamo tenere sempre vivo”

Rispetto alla rassegna queste le parole dell’assessore alla Cultura Giorgio Gerosa:

“Abbiamo immaginato l’insieme di queste iniziative come un cammino, non come una semplice rassegna. Un cammino fatto di voci, di esperienze e di sguardi capaci di parlare al presente. Tale progetto deriva anche dalla consapevolezza di avere in città uno spazio prezioso come lo Spazio Stendhal, un luogo che vogliamo sempre più aperto, vivo, che può essere abitato e attraversato dalle associazioni culturali del territorio e da eccellenze fuori Desio. E’ un luogo che appartiene alla comunità e un’occasione per far tornare il teatro a essere un’esperienza condivisa, accessibile e necessaria».