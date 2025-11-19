Oltre mille studenti alla doppia giornata di educazione finanziaria

Oltre mille studenti hanno preso parte nei giorni scorsi alla due giorni dedicata all’educazione finanziaria promossa da BCC Carate e Treviglio, in collaborazione con la Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio ETS, nell’ambito del “Mese

dell’Educazione Finanziaria 2025”. Un momento pensato per avvicinare i più giovani ai temi della gestione responsabile del denaro e dell’economia reale.

Le iniziative, collegate all’iniziativa del Gruppo BCC Iccrea “Pillole di Finanza Epica!”, hanno proposto un percorso tra storia, strumenti digitali e buone pratiche del risparmio. Dai primi sistemi di scambio fino alle criptovalute, passando per gli elementi fondamentali della finanza personale, gli incontri hanno offerto ai ragazzi momenti di approfondimento dinamico e accessibile, con l’obiettivo di sviluppare competenze utili per un futuro più consapevole e sostenibile.

Martedì 18 novembre a Treviglio si è parlato di “Dal baratto alle criptovalute”. Alla mattinata ospitata presso TNT hanno partecipato le classi di: Istituto Salesiano Treviglio, Enfapi Treviglio, A.B.F. Treviglio, Collegio Facchetti, Archimede, Zenale Butinone, Istituto Agraria Treviglio, Simone Weill e Oberdan. Un totale di oltre 530 studenti ha seguito con interesse l’evoluzione dei sistemi di scambio e i principali concetti della finanza moderna.

Il giorno seguente, mercoledì 19 novembre a Carate Brianza è andato in scena l’appuntamento “Finanza Epica – Educazione Finanziaria Cooperativa e Mutualistica”. Presso l’Auditorium “Vittorio Ghezzi” hanno preso parte gli studenti di ISS Leonardo da Vinci, Istituto Don Gnocchi, Istituto Gandhi, ISS Martino Bassi e Liceo Artistico Modigliani, raggiungendo un totale di quasi 500 partecipanti. L’incontro ha approfondito i principi della mutualità, i valori cooperativi e il ruolo del risparmio come strumento di libertà e responsabilità.

“Fondamentale investire sulla cultura finanziaria”