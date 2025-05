Il Comune potenzia e implementa il sistema dei defibrillatori presenti sul territorio. Sono 26 le nuove apparecchiature installate in altrettanti luoghi frequentati ogni giorno da persone di ogni età. Prosegue così il percorso per una Desio sempre più cardioprotetta avviato qualche anno fa.

Oltre venti nuovi defibrillatori installati in città

I moderni Dae (Defibrillatore Automatico Esterno) sono dotati di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco in modo da compiere la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura. Perché in caso di emergenza è prezioso un intervento tempestivo.

Geolocalizzato e custodito

Ciascun dispositivo è geolocalizzato e custodito all’interno di una teca-armadio protetta da antifurto collegato alla ditta che cura la loro manutenzione. Affinché Desio sia una città cardio-protetta a tutti gli effetti è importante il contributo di tutti sia per monitorare lo stato delle apparecchiature segnalando eventuali vandalismi e prevenendo manomissioni sia nell’attività di formazione. Quest’ultima è obbligatoria per gli istruttori delle società sportive, il Comune promuove corsi per i suoi dipendenti che fanno parte delle squadre di primo soccorso nonché attività di sensibilizzazione.

L’aggiornamento dei defibrillatori rappresenta un investimento di oltre 70mila euro. Sono presenti in 26 luoghi frequentati ogni giorno da persone di ogni età: dai 9 istituti scolastici ai 5 oratori passando per i centri anziani, i cimiteri, il Municipio e i luoghi pubblici di aggregazione come i centri sportivi. Ecco di seguito l'elenco completo.

Dove sono?

Luoghi pubblici

Bocciofila parco comunale, via Cavalieri Di Vittorio Veneto

Centro diurno anziani, via San Pietro 14

Centro sportivo comunale, largo Atleti azzurri d’Italia

Cimitero vecchio, viale Rimembranze

Cimitero nuovo, piazzale Divina Misericordia

Palabancodesio, largo Atleti azzurri d’Italia

Palazzo comunale, piazza Giovanni Paolo II

Parco comunale, via Piermarini

Ex piazza Conciliazione, largo Volontari del sangue

Parco Luca Sala (ex pallavicini), via Montale

Centro sportivo comunale, via G.Agnesi/largo Atleti d’Italia

Oratori

Oratorio San Giovanni battista, via Fratelli Rosselli

Oratorio San Pio X, via Garibaldi 275

Oratorio Santi Pietro e Paolo, via Santa Caterina 9

Oratorio San Giorgio, piazza Carendon 4

Oratorio Beata Vergine Immacolata, via Achille Grandi 32

Scuole